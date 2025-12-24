יו"ר פורום הגבורה, יהושע שני, הביע בשיחה עם ערוץ 7 התנגדות חריפה להקמת ועדת חקירה ממלכתית לאירועי השבעה באוקטובר, במתכונת הנהוגה - בה ממנה נשיא בית המשפט העליון את חברי הוועדה.

לטענתו, מאחר שבית המשפט עצמו עשוי להיחקר, לא סביר כי יהיה זה הגורם שימנה את החוקרים, מה שלדבריו מהווה ניגוד עניינים הפוגע באמון הציבור בתהליך.

שני הדגיש כי עמדתו אינה פוליטית, אלא עקרונית: "הפוליטיקאים צריכים להיחקר, רשויות הצבא, כל מערכת הביטחון, כולם צריכים להיחקר" והחקירה חייבת לכלול את כלל הדרגים המעורבים באירועים.

כפתרון אפשרי שיזכה לדבריו לתמיכה רחבה, הציע שני כי נציגים של משפחות שכולות, גם אלו שתומכות בוועדת חקירה ממלכתית וגם המתנגדות לה, ישבו יחד ויגבשו מתווה מוסכם לוועדה שתוקם.

"הדבר הנכון זה שמשפחות שכולות שמתנגדות לוועדת חקירה ממלכתית ומשפחות שכולות שתומכות בוועדת חקירה ממלכתית, ישבו יחד וימצאו נוסחה של ועדת חקירה", אמר.

לדבריו, ועדה כזו צריכה להיות מורכבת מאנשי מקצוע, לקבל סמכויות של ועדת חקירה ממלכתית אך להיות נקייה מניגוד עניינים. "ועדה כזו כדי שיתקבל תמיכה ציבורית רחבה, היא צריכה להיות מורכבת מחברי ועדה שיש בהם אפס ניגוד עניינים".

שני ציין כי הוא מאמין שניתן להגיע להסכמות רחבות, אם כל הצדדים יניחו את הפוליטיקה בצד. לדבריו, המטרה המרכזית היא, "איך מייצרים ועדה שתגיע לחקר האמת ותגיע למסקנות, גם אופרטיביות, איך אנחנו לא חוזרים למצב כמו שהיה בשבעה באוקטובר".

בהמשך התייחס גם לנסיעתו הצפויה של ראש הממשלה בנימין נתניהו לוושינגטון. הוא הודיע כי פורום הגבורה יקיים משמרת מחאה לפני ישיבת הקבינט, עם מסר לראש הממשלה ולנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ - "אין מצב שנכנסים לשיקום עזה לפני שמחזירים את רן גואילי לגבולות מדינת ישראל ומשמידים את החמאס". הוא הדגיש כי פירוז חמאס הוא תנאי בסיסי, והוסיף כי אם לא תהיה ברירה, יש לחזור ללחימה.

שני אמר כי השמדת חמאס היא "חובה מוסרית של ממשלת ישראל", וציין כי רק לאחר השגת יעד זה והשבת החטופים יהיה ניתן לדון בשלבים הבאים לעתיד רצועת עזה.