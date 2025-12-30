נשיא המדינה, יצחק הרצוג, חזר היום (שלישי) על דרישתו להקים ועדת חקירה ממלכתית לאירועי שבעה באוקטובר.

בדברים שנשא בטקס חוג התנ"ך המסורתי, שנערך לציון צום עשרה בטבת, הדגיש הנשיא כי על המדינה להפיק לקחים ולחקור את האסון באופן ממלכתי, בהתאם לחוק ועדות חקירה.

"אם חפצי חיים אנחנו להמשיך ולבנות שוב ושוב מחדש, את ירושלים, את מערב הנגב, את הצפון, אותנו - את המדינה כולה: נזכור שמה שחשוב הוא לא להתעלם מן העבר, אלא ללמוד ממנו ולהשתפר כל הזמן", אמר הנשיא. "לשם כך צריך, בראש ובראשונה, לתחקר באופן מלא, מעמיק וממלכתי, על פי החוק הקיים - חוק ועדות חקירה - את האסון הנורא של שבעה באוקטובר, ואת המחדל וליקוי המאורות שהובילו אליו".

הרצוג הזהיר מפני הכנסת שיקולים פוליטיים לתוך מהלך החקירה, וקבע כי יש לאפשר לאזרחים מקום לבטא את כאבם. "הכנסת גורמים פוליטיים כמרכיבי הוועדה, ובמיוחד בעיצומה של שנת בחירות, עלולה לפגוע באופן משמעותי בתהליך החשוב הזה, ובאמון בו".

במהלך נאומו, הדגיש הרצוג את השיעור ההיסטורי שעולה מעשרה בטבת - יום המציין את תחילת המצור על ירושלים בתקופת חורבן הבית הראשון - והזהיר מפני השתקת התרעות והתעלמות מסימני אזהרה. "כאשר התרעות נתפסות כהפרעה לשגרה כאשר מי שמזהיר נתפס כמי שחותר, מגזים או לא מבין את התמונה, כמו שאומרים. כאשר, כפי שלמדנו על בשרנו, מתעלמים מהתרעות של תצפיתנית או נגדת שמציבות תמרורי אזהרה מטלטלים בנוגע לאויב שנערך למתקפה".

בהמשך דבריו קרא הנשיא לגילוי "גבורה מסוג אחר. לא רק גבורה של לוחמים בשדה הקרב, אלא גם גבורה אזרחית, מוסרית, הנהגתית. הגבורה לשוחח, לדון ולהתווכח, גם כשזה קשה. הגבורה לומר אמת גם כשהיא לא פופולרית, ולצידה - הגבורה להקשיב גם כשהדברים קשים ומטלטלים. הגבורה להבין שהאיום הגדול ביותר על חברה הוא איננו תמיד זה שמחוץ לחומות - אלא זה שמתגנב פנימה כאשר החומות עוד עומדות - והוא מפלג, מקטב, מבקש להרחיב את הסדקים, ולהפוך אותם לתהומות".

לדבריו, "הגבורה להבין ששיח גס ובוטה, שמגיע לא אחת לאלימות מילולית של ממש, ובמיוחד מצד נבחרי ציבור כלפי משרתי ציבור מסורים, מקרב אותנו אל פי התהום בואכה אסון לאומי נוסף. את השיעור הזה אנחנו לומדים מעשרה בטבת, מההיסטוריה הרחוקה וגם מזו הקרובה".