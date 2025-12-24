ארגון הטרור חמאס הפר היום (רביעי) שוב את הפסקת האש, לאחר שקצין בצה"ל מחטיבת גולני נפצע באורח קל כתוצאה מעליית נגמ"ש מסוג נמ"ר על מטען. האירוע התרחש בשכונת ג'נינה בעיר רפיח שבדרום הרצועה.

מדובר צה"ל נמסר כי "מוקדם יותר היום הופעל מטען על כלי רכב משוריין בעת פעילות מבצעית לטיהור מרחב רפיח מתשתיות טרור".

עוד נמסר כי "כתוצאה מכך, קצין לוחם נפצע באורח קל ופונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים, משפחתו עודכנה".

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, הגיב לאירוע ואמר כי, "ארגון הטרור חמאס ממשיך להפר את הפסקת האש ואת תוכנית 20 הנקודות של הנשיא טראמפ".

עוד אמר נתניהו כי, "סירובם המתמשך והפומבי להתפרק מנשק מהווה הפרה בוטה נוספת, והיום שוב אושרו כוונותיהם האלימות והפרותיהם בפיצוץ מטען חבלה שפצע קצין צה"ל".

לדבריו, "יש לחייב את חמאס לעמוד בהסכם עליו חתם, הכולל הסרתו מהשלטון, פירוזו ונטרולו מהקצנה. ישראל תגיב בהתאם".