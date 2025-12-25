תיעוד: השמדת תוואים תת-קרקעיים בצפון רצועת עזה צילום: דובר צה"ל

כוחות החטיבה הצפונית, בפיקוד אוגדה 252, ממשיכים לפעול בשטח בצפון רצועת עזה, במטרה להשמיד תשתיות טרור תת-קרקעיות ומעל הקרקע.

במהלך החודשים האחרונים, הכוחות פעלו במרחב הקו הצהוב בצפון הרצועה, בעיקר באזורי ג'באליה, בית חאנון ובית להיא, במטרה להוציא מכלל פעולה את תשתיות הטרור ולסלק את האיומים המיידיים על כוחות צה"ל ועל מדינת ישראל.

במהלך הפעילות, חיסלו הכוחות עשרות מחבלים אשר חצו את הקו הצהוב והיוו איום מיידי.

בשיתוף פעולה עם לוחמי יהל"ם, השמידו הכוחות יותר מארבעה קילומטרים של תוואים תת-קרקעיים, שהיו בשימוש ארגון חמאס לביצוע פעילויות טרור נגד כוחות צה"ל.

בנוסף להשמדת התשתיות, איתרו הכוחות כ-10 פצצות מרגמה, שהוסתרו בתוך שמיכת ילדים בבית מגורים במרחב בית חאנון.