לפיד משבח את הנציג הקטארי ערוץ כנסת

ראש האופוזיציה, ח"כ יאיר לפיד, הכחיש כי קיים פגישה פרטית עם בכירים קטארים. לדבריו, הפגישה התקיימה יחד עם משפחות חטופים.

עם זאת, ב"כאן חדשות" דווח כי לפיד השתתף בפגישה מצומצמת עם בכירים מקטאר בהשתתפות צוותו בלבד, וללא נוכחות משפחות חטופים. רק לאחר מכן התקיימה פגישה נוספת עם נציגים משלוש משפחות חטופים.

שתי הפגישות התקיימו, לפי הדיווח, ב-12 בינואר 2025 במלון "פור סיזנס" שבפריז. עוד צוין כי לפיד שיבח את תפקוד הקטארים במשא ומתן, והועלו נושאים הקשורים ליחסים עתידיים בין המדינות.

לשכת לפיד אישרה כי נפגש לבד עם הקטארים: "כפי שפורסם בזמן אמת לפיד וצוותו ישבו עם הנציג הקטארי לדיון שעסק בשאלת החטופים, ואז הצטרפו אליהם משפחות החטופים".

עוד נמסר כי "לשכת נתניהו לעומת זאת קיבלה מיליוני דולרים בסתר מהקטארים, נתניהו השתמש בקטארים כדי להעביר עשרות מיליוני דולרים במזוודות כסף לזרוע הצבאית של החמאס, ונתניהו ישב בבית הלבן והתנצל כמו ילד נזוף בפני הקטארים על התקיפה בדוחה והתחייב 'שזה לא יקרה יותר'".

לפיד טען כי הפרסום נועד להסיט את תשומת הלב מהצעת החוק שיזם, שלפיה קטאר תוגדר כמדינת אויב. "אנחנו ממליצים ללשכת ראש ההמשלה לתמוך בחוק במקום להמשיך למכור תמורת בצע כסף את ביטחון מדינת ישראל", אמר.