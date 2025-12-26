אגם ברגר מספרת על הספר של הרב גו לייב שידורים

שורדת השבי אגם ברגר השתתפה אמש (חמישי) בוועידת החינוך הלאומית 'ישראל-העשור הבא' של מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא ו'מקור ראשון' בבנייני האומה בירושלים.

ביום בו צוין יום פטירתו של הרב חיים דרוקמן זצ"ל, שהיה יו"ר מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא, שיתפה אגם על החיבור שלה במהלך השבי לתורתו של הרב.

"זה הגיע ברגע שהכי פחות ציפיתי לו, בזמן השהות במנהרה בינואר 24", סיפרה ברגר, "היינו בחוסר ודאות אם נצא מהשבי או לא והייתי זקוקה לסימן וחיזוק".

"לפתע המחבלים הגיעו והביאו לנו שני סידורים ותקציר של הספר של הרב דרוקמן ז"ל", המשיכה. "זה היה רגע מפתיע ומחזק. לא יכולנו לבקש שיביאו לנו משהו יותר טוב ברגע הזה וזה נתן לנו כוחות. נעזרתי בזה כדי להבין מה נכון לעשות ומה לא, והיום אני מנגנת בשבילו".

אגם ניגנה יחד עם רחל גולדברג, אלמנתו של סרן (במיל') הרב אבי גולדברג הי"ד, את השיר "ואפילו בהסתרה" ואת ניגון ברדיצ'ב.