רחל גולדברג נואמת באירוע

רחל גולדברג, אלמנתו של סרן (במיל') הרב אבי גולדברג הי"ד, הקריאה בוועידת החינוך הלאומית של מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא ו'מקור ראשון' דברים שכתב בעלה לחייליו.

"אני רוצה להקריא דברים מתוך דברם של אהובי, הרב אבי. וכשאני עומדת ליד אגם, אז אתם תבינו איזה חלחלה זה יוצר בי. הוא ממש כותב על יוסף המון דברים".

בדבריה עסקה גולדברג בדברים שכתב בעלה על דמותו של יוסף הצדיק, ועל היכולת לראות את הקשיים האישיים כחלק מייעוד רחב ושליחות כללית לעם ישראל. היא הסבירה כי הדברים נכתבו לחיילים, רובם אינם דתיים, כחיזוק רוחני בתקופה של שירות צבאי ומלחמה.

בהמשך הקריאה התייחסה לדבריו על סיום תפילת שמונה עשרה, וציטטה: "ונפשי כאפר לכל תהיה". לדבריה, בעלה פירש את הדברים כהכוונה לענווה אישית ולנכונות לראות את הנפש הפרטית כשליחה של הכלל.

עוד הקריאה מדבריו על פרשת ויגש והופעת מושג ה"עבדות" בנאום יהודה, והבחירה להיות עבד מתוך יוזמה ואחריות. בדבריו הדגיש את המשמעות של שייכות למשהו גדול מן האדם הפרטי, ואת ההבנה שעבדות לה' היא בחירה המבטאת חירות עמוקה.

גולדברג שיתפה גם במסר המרכזי שחזר בדבריו, על תחושת השייכות והייעוד המשותף, ועל תפקידם של אנשי החינוך כמי שעוסקים בבניית העתיד הרוחני והערכי של המדינה.

בסיום דבריה התייחסה לשליחות החינוכית, לתפקיד ההורים ואנשי החינוך בהוצאת הטוב והאור מכל ילד, ולזכות ולחובה להיות שותפים במלאכת החינוך והשליחות.