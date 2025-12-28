פולארד: כל המדינה הופקרה בשבעה באוקטובר ערוץ 7

יהונתן פולארד השתתף היום (ראשון) בישיבת השדולה לחידוש ההתיישבות היהודית בחבל עזה, שנערכה תחת הכותרת "ייסוד גרעיני הנח"ל לחבל עזה".

במהלך דבריו שיתף פולארד במחשבות שעלו בו בשבעה באוקטובר, ואמר, "עוד באותו רגע בשבת השחורה האיומה, חשבתי שאני היוצא דופן. שהבגידה בי והנטישה שלי על ידי המדינה שלי, זה היה משהו יוצא מגדר הרגיל. אבל כשראיתי מה שקרה בשבעה באוקטובר, אשתי רבקה ואני צפינו בזה והבנתי שאני לא היחיד שננטש אלא כל המדינה והאומה שלנו ננטשה".

בהמשך התייחס פולארד למצבה של רצועת עזה מאז ההתנתקות, ואמר, "מאז ההתנתקות, עזה חטופה. ממש כמו שהאזרחים שלנו נחטפו באלימות מבתיהם, מהשדות שלהם ומהקהילות שלהם בשבעה באוקטובר".

הוא הבהיר את עמדתו בנוגע לעתיד הרצועה ואמר, "לא נוכל בשום משא ומתן להחזיר אלינו את החטוף הזה בשלום (את עזה). מה שנכבש בדם, חייב להישאר בידינו לעד".