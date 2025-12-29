יהונתן פולארד התייחס בראיון לערוץ 7 לאפשרות של חזרה יהודית לרצועת עזה. לדבריו, בניגוד למה שמשתקף בסקרים, הציבור דווקא תומך בכך.

לדבריו, "אני חושב שהרבה מהסקרים טעו, והם נוסחו בצורה גרועה. ראיתי סקרים טובים יותר, וכולם מצביעים על כך שחזרה מלאה לעזה, שנוקתה מהאוכלוסייה האסלאמו-פשיסטית, כנראה שזה פתרון מקובל עבור רוב הישראלים".

פולארד הדגיש את הצורך במדיניות ישראלית עצמאית וברורה. "אנחנו בעצם מאפשרים למדינות אחרות להחליט עבורנו, או אפילו פשוט להכתיב לנו מה צריכה להיות המדיניות שלנו - אנחנו מפסידים, ונפסיד יותר מאשר רק את עזה במקרה הזה. עזה היא רגע מכונן עבורנו כרגע".

עוד סיפר כי נפגש עם מפונים מהדרום, ולטענתו, המסר ששמע מהם היה אחיד. "כשאתם חושבים על העתיד, מה דעתכם על עזה? וכולם, ללא יוצא מן הכלל, אמרו: 'עזה יהודית', ללא יוצא מן הכלל".

הוא הדגיש כי עמדותיו מבוססות על שיח עם הציבור ולא עם נבחרי הציבור. "אני לא מקשיב לחברי הכנסת. אני מקשיב לאנשים. אני יורד למטה, אני מדבר איתם. אני מנסה להרגיש את מה שהם עברו הכי טוב שאני יכול".

"זו המשימה שלי - לבצע את רצונם, רצון העם, כדי לוודא שהם בטוחים ומאובטחים בהמשך, והדרך היחידה שזה יקרה זה אם תהיה לנו עזה יהודית, עזה יהודית ב-100%".

ביחס למדיניות האמריקנית הצהיר כי ישראל צריכה להנהיג מדיניות עצמאית משלה. "כמו שלאמריקה יש מדיניות של 'אמריקה תחילה' - אנחנו צריכים לנקוט מדיניות של 'ישראל ראשונה' - 'ישראל תחילה', וזה מתחיל בעזה".

כאשר נשאל אם היה עובר לגור בעזה אם תשוב להיות יהודית, השיב בהומור: "אם זה דופלקס על האוקיינוס. גדלתי ככה - גדלתי על אי במפרץ מקסיקו, אז כן, אני יכול לראות את עצמי חוזר למקום שממנו התחלתי. בהחלט".