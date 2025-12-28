אורי טובול, שהיה יחד עם אביב מאור הי"ד בזמן הפיגוע הרצחני ביום שישי האחרון, שיחזר בראיון לחדשות 13 את הרגעים הקשים של האירוע שבו נרצחה חברתו.

טובול, שתיאר את הקשר ביניהם כחברות של "נשמות תאומות", סיפר כי הכול קרה תוך שניות. "היא הייתה חברה הכי טובה שלי, נשמות תאומות, הכל הייתי עושה איתה ביחד, כל דבר עברתי איתה ביחד. הכל משתנה בשנייה אחת".

לדבריו, השניים ישבו יחד בתחנת האוטובוס, כאשר לפתע הבחין ברכב טנדר מגיע במהירות מהנתיב השמאלי.

"באותו רגע קלטתי שזה פיגוע", הוא סיפר. "ישבתי איתה ובשניות אני פשוט רואה טנדר בא מהנתיב השמאלי ועם כל ההגה הוא לוקח אלינו. בהתחלה היינו אמורים שנינו להידרס".

"אני משכתי אותה אחורה והוא נכנס במעקה בטיחות - ניצלנו מהדריסה", שחזר טובול את רגעי הפיגוע. "אמרתי לה 'תתחילי לברוח' והיא התחילה לברוח, אני עוד לא, אני עוד קפאתי בסיטואציה, לא הבנתי כל כך מה קורה, וכך קרה מה שקרה".

אימה של אביב, עינת מאור, סיפרה כי בתה נשארה בתחנה מתוך טוב לב, כדי ללוות את ידידה, "היא הייתה עם האוטו והיא רק חיכתה שיגיע האוטובוס שלו. הוא אמר לה, 'תלכי, זה בסדר', והיא אמרה לו, לא, אני אחכה איתך עד שיגיע האוטובוס".

טובול הוסיף כי הוא מתקשה להשלים עם חוסר האונים שחווה באותו הרגע ותהה, "מה היה קורה אם דקה אחרי היינו מגיעים? מה היה קורה אם לא הייתי? אם היה לי משהו שהייתי יכול לעזור? כל כך כעס וכאב על זה שהייתי חסר אונים ושלא יכולתי לעזור לה".