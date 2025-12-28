הפגיעה כפי שנקלטה במצלמות המאפיה מצלמת אבטחה

טיל בליסטי רוסי נפל ביום שישי האחרון בעיר אומן שבמרכז אוקראינה, במרחק של כ-50 מטרים בלבד ממאפיית המצות היהודית 'תפארת המצות'.

מדובר בתקיפה הראשונה בעיר זה כשנה. הרשויות באוקראינה מסרו כי בזירה ובסביבתה אותרו עשרות נפגעים, אך לא דווח על הרוגים.

בעת הנפילה שהו במאפייה עשרות עובדים. מהדף הפיצוץ נגרם נזק נרחב לדלת הראשית של המאפייה ולחלונות זכוכית שהתנפצו, וציוד טכני שאוחסן בחצר נפגע גם הוא. לפי הדיווחים, לא היו נפגעים בנפש.

מאפיית 'תפארת המצות' מייצרת מדי שנה כ-70 טון מצות, המחולקות ליהודי אוקראינה בחינם באמצעות פדרציית הקהילות היהודיות באוקראינה וחב"ד, ונמכרות לקהילות יהודיות גם באירופה ובארה"ב.

בעיר אומן מתגוררים כיום כ-80 אלף תושבים, ובהם מאות ישראלים השוהים דרך קבע באזור קברו של רבי נחמן מברסלב. נוסף לכך, המקום ממשיך למשוך מאות תיירים יהודיים גם במהלך ימי הלחימה.

נזק שנגרם למבנה הסמוך למאפייה צילום: ‏FJCU, המשטרה הלאומית של אוקראינה

במרץ 2023 נפגע סניף אחר של אותה רשת מאפיות בעיר דניפרו כתוצאה מפגיעת כלי טיס בלתי מאויש, אז נגרם נזק למבנה אך ללא נפגעים.

במהלך החודשים האחרונים תועדו למעלה מ-10 פגיעות פיזיות באתרים יהודיים באוקראינה - בהם בתי כנסת בחרסון, אודסה וקייב, ביתו של רב בדניפרו, מכוניתו של רבה של חרסון, ובתי קברות בכמה ערים, האחרונה שבהן בחרקוב לפני כשבועיים.

בפדרציית הקהילות היהודיות באוקראינה (FJCU) מסרו כי השבת האחרונה הייתה אחת הקשות מאז תחילת המלחמה, עם אזעקות שנמשכו 16 שעות ברציפות בקייב, והפסקות חשמל נרחבות במספר ערים.

לדבריהם, "בשעות אלה אמורה להתקיים פגישה בין הנשיא טראמפ לנשיא זלנסקי וכולנו מקווים שיצאו ממנה בשורות טובות של שלום ושגשוג וכמובן מתפללים לגאולה האמיתית והשלימה".