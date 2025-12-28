פעילת הימין הדר מוכתר, המתמודדת בימים אלה על מקום ברשימת הליכוד לכנסת, הותקפה אמש (מוצאי שבת) במהלך הפגנה שהתקיימה בחיפה.

סרטון שפרסמה מוכתר ברשתות החברתיות מתעד את האירוע, ובו נראית אחת המפגינות אוחזת בה בכוח ומפילה אותה לרצפה, בעוד מוכתר נשמעת צועקת: "תעזבי אותי, מה את עושה?".

מדובר באירוע נוסף בשרשרת תקיפות שחוותה לאחרונה במהלך השתתפותה בהפגנות השמאל.

מהמשטרה נמסר כי עם קבלת התיעוד מהאירוע, פתחו שוטרי מרחב כרמל בחקירת נסיבות המקרה וביצעו פעולות לאיתור המעורבת.

בהמשך אותרה חשודה, תושבת נשר, והיא נחקרה באזהרה בחשד למעורבות במעשה.