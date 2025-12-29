יו"ר מפלגת הציונות הדתית שר האוצר, בצלאל סמוטריץ' אמר היום (שני) כי נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית הוא "מגלומן אלים ודורסני שגונב את הדמוקרטיה הישראלית".

לדבריו, "התוצאה תהיה שנדרוס אותו, לא תהיה ברירה".

ברשות השופטת גינו את הדברים: "אמירות המבטאות איומים כלפי שופטים אינן חלק מדיון ציבורי לגיטימי. מדובר באמירה חמורה ביותר שכל מטרתה להעצים שיח אלים ומסית כלפי הרשות השופטת והעומד בראשה, על אחת כמה וכמה כאשר הדברים נאמרים על ידי נבחר ציבור".

בפתח ישיבת סיעת הציונות הדתית אמר סמוטריץ' כי עמית "מרשה לעצמו לעשות דברים שמעולם לא נעשו בעבר". הוא הוסיף כי "הלוואי שיכולנו להגיע לתהליך מאוזן ולפשרות. ניסינו. הוא לא משאיר לך ברירה אלא לשבור את זה בכל הכוח".

הוא התייחס גם לפרשת קטאר: "מי שעבד בלשכת ראש הממשלה ועובד אצל קטאר הוא עבריין גדול - טוב יעשה נתניהו אם יבדוק יותר טוב מי נכנס ללשכה שלו".

השר התייחס גם לאיראן ואמר כי מבצע "עם כלביא" השיג את מטרתו - והאיום הקיומי המיידי על ישראל הוסר. עם זאת, השר הבהיר כי עדיין "לא הסתיימה המלאכה באיראן".

לטענת סמוטריץ', אם ישראל תשוב לפעול באיראן, היא תעשה זאת עם לגיטימציה בין-לאומית: "כשיגיע הרגע ומישהו יחשוב שצריך לטפל באיראן, כל העולם יהיה איתנו".