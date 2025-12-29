תיעוד: חיפושים אחר נעדר בנחל מיתר - בשל חשש להיסחפות דוברות יחידת החילוץ עציון-יהודה

באזור נחל מיתר במדבר יהודה נערכים הערב (שני) חיפושים נרחבים אחר אדם שתועד מנסה לחלץ רכב וככל הנראה נסחף.

בחיפושים משתתפים מתנדבי יחידת החילוץ עציון-יהודה, שוטרי תחנת חברון של משטרת מחוז ש"י וצוות מיחידת החילוץ ערד של מחוז דרום.

מוקדם יותר פעלו בצומת הדואר בבנימין לוחמי אש מלצד יחידת "להבה" באמצעות מסוק ואיתרו שני נהגים אשר נלכדו בתוואי הכביש. הם חולצו באמצעות מסוק.

תיעוד פעילות מסוק החילוץ בבנימין דוברות יחידת "להבה"

הסערה החורפית השנייה בתוך ימים ספורים הכתה היום (שני) בעוצמה ברחבי הארץ והביאה לשיבושים בתחבורה, הצפות נרחבות, קריסת עצים ואירועי חילוץ.

אחד האירועים החריגים התרחש בצומת מגידו, שם שקע רכב שטח בתוך נחל שוצף. ארבעה לכודים טיפסו לגג הרכב וחולצו בשלום על ידי לוחמי האש באמצעות סולם ייעודי.

בבני ברק דווח על תקלה ברמזורים בצומת הרחובות ז'בוטינסקי-אבוחצירא-סוקולוב, מה שהוביל לעומסי תנועה כבדים.

מהמשטרה נמסר, כי "כוחות המשטרה במקום מכווינים את התנועה. במקום קיימים עומסי תנועה, ציבור הנהגים מתבקש להתאזר בסבלנות. מומלץ לנסוע בדרכים חלופיות".

חילוץ הארבעה מהרכב ששקע כב״ה צפון

ברחוב העצמאות בהרצליה קרס עץ על רכב חולף. נהג הרכב ניצל בנס ולא נזקק לטיפול רפואי.

חובש בכיר במד"א, ניר קיסר, סיפר, "הגענו למקום וראינו את הרכב במרכז הכביש ואת העץ על הרכב. נהג הרכב התהלך בסמוך וסיפר לנו שבמהלך נסיעה העץ קרס על הרכב. האירוע נגמר בנס ונהג הרכב לא נפצע ולא נזקק לטיפול ופינוי".