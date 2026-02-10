גל הקור הקיצוני שפוקד את ניו יורק מאז אמצע חודש ינואר גבה את חייהם של לפחות 18 בני אדם.

ראש עיריית ניו יורק, זוהראן ממדאני, מסר כי 18 בני אדם מתו כתוצאה מגל הקור החריג בשבועות האחרונים, שהביאו לטמפרטורות של מינוס 15 מעלות בחלק מהמקומות בניו יורק.

על פי השירות המטאורולוגי, הרוחות שנשבו גרמו לקור להרגיש כמו מינוס 20 מעלות. מדובר בטמפרטורות שעלולות לגרום לכוויות קור והיפותרמיה בתוך 15 דקות בלבד.

ראש העיר ממדאני גם הפציר בתושבים להישאר בבתיהם ובמקומות בטוחים, עד שגל הקור הקיצוני יחלוף.

"עד שהטמפרטורות יעלו, אני מבקש מכולכם להמשיך לנקוט באמצעי זהירות נוספים. הישארו בטוחים, הישארו בבית, ובבקשה בואו נמשיך לשמור אחד על השני. לאלו שאולי מרגישים נוח יותר ברחובות, אני רוצה לדבר ישירות אליכם: בואו פנימה. הטמפרטורות האלו נמוכות ומסוכנות מדי כדי לשרוד", אמר.

בתאריך 19 בינואר, כאשר החל גל הקור הכבד, הכריזו הרשויות בניו יורק על "קוד כחול". ההכרזה אוסרת על מניעת גישה למקלטים, והגבלות על משטרת ניו יורק מלחסום אנשים להסתתר במערכת הרכבת התחתית.

צוותים של עיריית ניו יורק יצאו לרחובות בחיפושים אחר חסרי בית, על מנת להוביל אותם למקלטים. על פי התחזית, רק בימים הקרובים אמורות הטמפרטורות לטפס לכיוון 0 מעלות, אך הקור העז עדיין יימשך.