ראש מכון מאיר, הרב דב ביגון, ספד בשיחה עם ערוץ 7 לרב מנחם בן יעקב ז"ל, מרבני המכון במשך למעלה מ-40 שנה, שנפטר השבוע.

לדבריו, מדובר היה בדמות ייחודית שהשפיעה עמוקות על תלמידים רבים, לא רק בלימוד אלא גם בחינוך ובקשר אישי.

"הוא היה מלמד מיוחד במינו, כי הוא היה לא רק מלמד - הוא היה גם מחנך", אמר הרב ביגון. "אני לא סופר, אבל אולי העמיד אלפי תלמידים. הוא לימד איך ללמוד גמרא בעיון, אבל היה מחובר גם לחיים האישיים של התלמידים - גם אחרי שלמדו, גם כשהקימו משפחות".

הרב ביגון תיאר את אישיותו החומלת של הרב בן יעקב, "הייתה לו אהבת בריות גדולה והוא היה גם איש חסד גדול, בגלוי ובסתר. עזר להרבה מאוד אנשים".

הוא הוסיף סיפור אישי: "היה לנו אברך, יאסו ז"ל, שנפטר והשאיר אלמנה עם שלוש בנות. הרב בן יעקב דאג לה לדירה ועזר למשפחה מעל ומעבר. זה רק מקרה אחד - היו עוד רבים".

הרב בן יעקב, שלמד בישיבת פוניבז', שילב רקע חרדי עם השקפת עולם ציונית עמוקה. "הוא היה ציוני בכל רמ"ח איבריו. ביום העצמאות היה חוגג בהתלהבות. כשהיו בעיות במדינה - ראיתי אותו בוכה. דמעות זלגו מעיניו כשנפגעו יהודים".

"הוא היה איש מיוחד במינו. עם ישראל זכה, ואנחנו אומרים עליו - חבל על דאבדין ולא משתכחין", סיכם הרב ביגון.