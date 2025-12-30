רביב דרוקר תקף את מרב מיכאלי חדשות 13

העיתונאי רביב דרוקר פתח הערב (שלישי) את תוכניתו בחדשות 13 בביקורת נוקבת על חברת הכנסת מרב מיכאלי.

"מה הסיפור של מרב מיכאלי?", שאל דרוקר בפתח דבריו. "הרבה זמן התעלמנו, לא נעים לתקוף אדם בנקודת השפל שלו, וממילא האופוזיציה לא קרובה להפיל את הממשלה".

בהמשך דבריו הוסיף: "תקפנו אותה כבר מספיק בתחילת הקדנציה. אבל בחיאת, די! מה זו ההיאחזות הפתטית הזאת בכיסא?".

לדבריו, "האופוזיציה ממילא חיוורת. כל חבר כנסת אנרגטי יכול לעזור. תראו את בליאק, קריב, לזימי - ומיכאלי לא מוכנה להתפטר. היא בקושי מתפקדת, לא מתראיינת, לא קיימת, מספיק עם הפארסה הזאת".