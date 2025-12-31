יממה לפני שנכנס לתפקידו, ראש העיר החדש של ניו יורק, זוהראן ממדאני, כבר מעורר סערה עם מינוי חדש.

ממדאני הודיע כי החליט למנות לתפקיד היועץ המשפטי של ניו יורק את עו"ד רמזי קאסם, שהגן בעבר על אחמד אל-דרבי, טרוריסט של אל-קאעידה שהורשע בפיצוץ מכלית נפט צרפתית מול חופי תימן.

"ברוך הבא לעידן חדש, רמזי קאסם!" כתב ממדאני ברשת X. לאחר מכן הוא שיבח את עבודתו של קאסם בהגנה על מהגרים וסטודנטים שנעצרו על ידי מחלקת ההגירה, באמצעות ארגון משפטי שהקים.

בהכרזה על המינוי הוסף ממדאני כי "פניתי לרמזי על סמך ניסיונו המדהים ועל מחויבותו להגן על אלו הננטשים לעתים קרובות מדי על ידי מערכת המשפט שלנו. העירייה תהיה חזקה יותר איתו, ולעבודה שלנו לבניית עיר משגשגת יותר יהיה תומך רב עוצמה".

בשנת 2025 ייצג קאסם את מחמוד חליל, סטודנט מאוניברסיטת קולומביה, שנעצר והואשם בארגון הפגנות נגד ישראל בקמפוסים שונים. הוא שוחרר מאז, אך התיק נגדו עדיין מתנהל.

בשנת 1999 כתב קאסם מכתב בו התנגד לכינוי כריך כ"כריך ישראלי", וטען כי "הכינוי פוגע במוסלמים ובערבים".

בשנת 2000 טען קאסם כי לישראל אין זכות להגן על מתנחלים יהודים בעיר שכם, וכתב כי לישראל "אין זכות מוכרת בינלאומית להיות שם מלכתחילה".