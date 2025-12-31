שתי צעירות חרדיות בשנות העשרים לחייהן, תושבות מרכז הארץ, נעצרו השבוע בנמל התעופה הבינלאומי בפראג שבצ'כיה, לאחר שבמזוודותיהן נמצאה כמות גדולה של צמח הגת - כ-48 קילוגרם לכל אחת, ובסך הכול 96 קילוגרם.

על פי הודעת רשויות המכס והמשטרה המקומית, הסחורה נחשפה במהלך בדיקה שגרתית למזוודות.

שוויה של הכמות שנתפסה מוערך בעשרות אלפי אירו. מיד לאחר הגילוי הועברו השתיים למעצר במתקן כליאה בפראג.

מפרטי החקירה עולה כי השתיים לא פעלו לבדן, אלא על פי החשד שימשו בלדריות בשירות רשת הברחות מאורגנת. החוקרים סבורים כי סוחר ישראלי מוכר, הנתון למעקב משטרתי, גייס אותן כדי להעביר את המטען לשוק בצ'כיה.

במערכת האכיפה מעריכים כי שוק היעד העיקרי לגת בפראג הוא בקרב קהילות מהגרים ממדינות אפריקה, שם הצמח נחשב מבוקש מאוד לצריכה קבועה.

משפחותיהן של החשודות פנו למשרד החוץ בבקשה לסיוע דחוף. מהמחלקה לישראלים בחו"ל נמסר כי הקונסוליה הישראלית בפראג מטפלת בנושא ונמצאת בקשר עם הרשויות המקומיות, במטרה לעקוב אחר מצבן ולהעניק סיוע ככל שניתן במסגרת הדין המקומי.

האירוע הנוכחי מצטרף לשורת מקרים דומים: לפני כארבעה חודשים נעצרו שני צעירים חרדים בני 19 בגרמניה לאחר שניסו להבריח כ-50 קילוגרם של גת ברכב שכור. השבוע שוחררו השניים ממעצר.