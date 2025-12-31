עו"ד ציון אמיר: מקווה לטובת המדינה שהמחנה הלאומי ירכיב את הממשלה הבאה באדיבות קשת 12

עו"ד ציון אמיר התארח בתוכנית "אינטימי" עם רפי רשף בקשת 12, וסירב לומר במפורש האם בכוונתו להצביע לראש הממשלה בנימין נתניהו בבחירות הקרובות.

"אני לא רוצה להשיב", אמר אמיר, "אבל אני שייך למחנה הלאומי ומקווה מאוד, לטובת המדינה, שהמחנה הלאומי הציוני ירכיב את הממשלה הבאה".

לדבריו, "אני חושב שהממשלה שצריכה להיות היא של המחנה הזה ולא של המחנה האחר. אני חרד מפני אפשרות כזו".

כאשר נשאל מדוע הוא נמנע מלהשיב באופן ישיר, אמר, "אדם שומר לעצמו למי הוא רוצה להצביע מאחורי הפרגוד. אני מכבד את עיקרון החשאיות בבחירות".