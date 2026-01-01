שנת 2026 נפתחה בלידת חיים חדשים: התינוק הראשון של השנה האזרחית נולד בירושלים, בדקה הראשונה שלאחר חצות, בבית החולים הדסה הר הצופים.

שירה-לאה ואורי רוזמן מהיישוב דולב חובקים את בנם החמישי, שנולד במשקל 2.884 קילוגרם, בליווי המיילדות אודליה מנדלוביץ ורחל צנוירט.

"הייתה לי לידה טובה עם צוות מיילדות נהדר ברוך ה', הכל הלך מצויין והייתה חוויה מקסימה", סיפרה שירה, מורה במקצועה. "אני מאחלת לכולנו שבע"ה עם ישראל ימשיך לגדול ולהתרבות".

כעבור דקות ספורות, בשעה 00:23, נולדה בתם של ברק ואושרית לנגרמן ממצפה רמון בבית החולים שיבא. זהו ילדם השלישי של בני הזוג, והלידה לוותה על ידי המיילדת רננה רז. "חיים וחסד עשית עימדי", מסרו בני הזוג בהתרגשות.

ברק ואושרית לנגרמן צילום: דוברות

לילה שמח במיוחד גם בחדרי הלידה של הלל יפה, שם נולד בן בכור לעופרי ואסף עשור מפרדס חנה בשעה 01:00. את הלידה ליוותה המיילדת תיקי חן, ועופרי סיפרה: "הייתה לי לידה מהממת ועוצמתית. תודה לבורא עולם ולשליחים שלו עלי אדמות על הטוב הזה".

בחיפה, נדיה קולוסוב בת ה-33 ילדה את בתה השנייה בבית החולים רמב"ם בשעה 01:22. "זה מאוד מרגש ומפתיע ללדת בתחילת 2026", אמרה. רמב"ם דיווח על ארבע לידות נוספות במהלך הלילה וצפי ללידות רבות נוספות בשעות הקרובות.

באיכילוב נולד בן לאופיר וליעב לחמי, בנם השני, במשקל 3.570 קילוגרם. הלידה לוותה על ידי המיילדת שולי ובר.

במרכז הרפואי זיו בצפת, נולדה בשעה 02:07 בתם של דנה ומאיר אווסקר ממושב שפר. התינוקת נולדה במשקל 2.615 קילוגרם בלידה שנייה, בליווי המיילדת אושרת דהן.

בתי החולים ברחבי הארץ מדווחים על לילה עמוס ושמח במיוחד, עם עשרות לידות מרגשות לפתיחת השנה החדשה.