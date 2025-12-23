אירוע לא שגרתי התרחש בתחנת כיבוי והצלה "הרים" שבמרחב בית שמש, כאשר לוחמי האש במקום סייעו בלידה של אישה שחשה בצירים מתקדמים במהלך נסיעה.

היולדת, תושבת דימונה בהריון מתקדם, נסעה עם בני משפחתה לירושלים, כאשר לפתע החלה לחוש סימני לידה ברורים.

אביה של היולדת, שנהג במונית, פנה לתחנת הכיבוי הסמוכה בבקשת עזרה. לוחמי האש שנכחו בתחנה הגיבו במהירות, הזעיקו צוות טיפול נמרץ, הרגיעו את בני המשפחה והחלו בהגשת סיוע ראשוני.

הלידה התרחשה בתחנה, ולוחמי האש העבירו את האם ואת התינוק הטרי לאמבולנס בצורה בטוחה ומסודרת.

בתום האירוע, המשפחה הוכנסה לתוך התחנה כדי להתאושש, ולאחר מכן המשיכה לבית החולים כשהיולדת והתינוק במצב טוב.