שר התרבות והספורט מיקי זוהר פנה ליו"ר ההתאחדות לכדורגל בישראל, שינו זוארץ, בדרישה לפטר את גיורא ענבר מתפקידו כיו"ר איגוד השופטים, בעקבות התבטאות חריפה נגד יאיר נתניהו - בנו של ראש הממשלה.

ענבר, תת-אלוף במילואים, אמר בחדשות 12, בהתייחסות לנושא חנינות אפשריות לראש הממשלה לשעבר: "לא תהיה חנינה. אולי תהיה מסיבת כריסמס ליהודים האלה וילד"ז (ילד ז*)"

בעקבות הדברים כתב השר זוהר: "לא ניתן לקבל התבטאות מכוערת וחצופה כזו מאדם המכהן כיו"ר איגוד השופטים של ההתאחדות לכדורגל בישראל. פניתי ליו"ר ההתאחדות ודרשתי להבהיר כי אין מקום לפוליטיקה בספורט ושגיורא ענבר צריך להיות מפוטר מיידית מתפקידו".

זוארץ הגיב לסערה ואמר: "שר התרבות והספורט מיקי זוהר הפנה את תשומת לבי לראיון של יו"ר איגוד השופטים גיורא ענבר, בו התבטא באופן שאינו הולם, מבחינת שפה ותוכן, גם בעיני, את תפקידו הציבורי, נטול הפניות, כיו"ר איגוד השופטים".

הוא הוסיף: "שוחחתי עם תא"ל במיל' גיורא ענבר, מי שעשה שנים רבות מחייו כלוחם עז נפש, ועדיין עושה, למען מדינת ישראל וכלל אזרחיה, והבהרתי לו כי התבטאויות בסגנון הזה לא יהיו חלק מבעלי תפקיד בהתאחדות לכדורגל ובאיגוד השופטים. גיורא, שיודע היטב להבחין בין עמדותיו בנושאים ציבוריים לבין תפקידו כיו"ר איגוד השופטים, הבהיר כי הדבר לא יישנה".