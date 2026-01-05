מיקי זוהר עונה לנדב לפיד ללא קרדיט

שר התרבות והספורט מיקי זוהר הגיב היום (שני) לדבריו של הבמאי נדב לפיד, שמתח ביקורת על הרפורמה החדשה בתחום מימון הסרטים.

לפיד אמר מוקדם יותר: "כשמיקי זוהר אומר, 'לא נממן סרטים שמעליבים חיילי צה"ל' - סליחה, מה זו השטות הזאת?".

זוהר השיב לדבריו ואמר, "נדב לפיד קיבל מיליונים רבים ממדינת ישראל, שאותה הוא דאג להכפיש בכל הזדמנות. מספר הצופים הישראלי שצפו בסרטים שלו פשוט מביך".

"ולכן", המשיך, "זה מאוד ברור שהרפורמה החדשה שלי תמנע מקרנות הקולנוע להעניק לו את התקציב בין כה וכה".

לדבריו, "עם ישראל לא צריך לשלם מהכיס הפרטי שלו על סרטים שפוגעים בחיילי צה"ל. לא במשמרת שלי".