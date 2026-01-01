שירות הביטחון הכללי, צה"ל ומשטרת ישראל חשפו תשתית מבריחים שפעלה בגבול הדרומי של ישראל והבריחה אמצעי לחימה באמצעות רחפנים.

בפעילות משותפת של שב"כ, ימ"ר דרום של משטרת ישראל וצה"ל, נחשפה תשתית הברחות שפעלה בשטחי הנגב והעבירה מקלעים ואמצעי לחימה נוספים מגבול סיני.

ארבעת חברי החוליה, אזרחי ישראל תושבי מסעודין אל עזאזמה, נעצרו לפני כחודש ונחקרו על ידי שב"כ והמשטרה.

במהלך אחד מניסיונות ההברחה, הצליחו כוחות צה"ל להפיל רחפן שעל גביו נתפסו ארבעה מקלעים מסוג מא"ג. החקירה העלתה כי חברי התשתית האזינו לרשת הקשר הצה"לית וככל הנראה ביצעו הברחות נוספות באותה גזרה.

היום (חמישי) הוגש נגד הארבעה כתב אישום לבית המשפט המחוזי בבאר שבע על ידי פרקליטות מחוז דרום. בשב"כ ובמערכת הביטחון מדגישים כי הברחות אמל"ח בגבולות המדינה מהוות איום ישיר לביטחון ישראל ומשמשות את ארגוני הטרור.

עוד נמסר כי הגורמים המעורבים רואים בחומרה כל מעורבות של אזרחים ישראלים בהברחות אמל"ח ופעילות המסייעת לטרור, וימשיכו לפעול לסיכול ולמיצוי הדין עם המעורבים.