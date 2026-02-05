פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע שני כתבי אישום נוספים בפרשה חמורה של הברחה מאורגנת, שיטתית ומתוחכמת של סחורות שונות לרצועת עזה תמורת בצע כסף.

לפי הפרקליטות, המעורבים ביצעו את המעשים כשהם מודעים לאפשרות שהסחורות האסורות יגיעו לידי חמאס, וצפו כי סביר שפעולותיהם עשויות לסייע לחמאס במלחמתו נגד ישראל, ובשל כך מואשמים בעבירה של סיוע לאויב במלחמה.

כתב האישום המלא

הסחורה העיקרית שהוברחה הייתה טבק וסיגריות, שמכניסות לפי הפרקליטות מאות מיליוני שקלים לחמאס מאז תחילת המלחמה, באופן שמאפשר לו לשמר שרידות כלכלית ואחיזה שלטונית.

מכתבי האישום שהגישו עורכי הדין הילה דרימר-יאיר ואליה פוקס מפרקליטות מחוז דרום עולה כי הסחורות כללו קרטונים של סיגריות בשווי מיליוני שקלים.

בתקופת האירועים, החל מקיץ 2025, רצועת עזה הוגדרה כשטח צבאי סגור והכניסה אליה הותרה לצרכים מבצעיים בלבד, תוך בדיקות סדורות של סוג וכמות הסחורות.

במציאות הביטחונית שהתפתחה ברצועה, לשליטה על הסחורות נכנסות הייתה חשיבות עליונה עבור חמאס. מאמציו כללו השתלטות על סחורות שהוכנסו לעזה וכן "מיסוי" בדרכים שונות, כחלק משימור שלטונו וכוחו. בנוסף הבריח חמאס מוצרים אסורים לשימושו או למכירתם לעזתים, מה שהוביל לעליית מחירים מופרזת ולרווחים שאפשרו לו לשלם משכורות לפעיליו ולגייס פעילים חדשים.

כתב אישום אחד הוגש נגד בצלאל זיני (50) מעופרה, חייל מילואים ששימש כאחראי על המעטפת הלוגיסטית של "כוח אוריה" והחזיק בהיתרי כניסה של שיירות כלים לרצועה. כתב אישום נוסף הוגש נגד אביאל בן דוד (31) מקריית גת, חייל מילואים ב"כוח אוריה", ונגד אמיר דב הלפרין (38), שהכיר את בן דוד.

לפי כתבי האישום, הנאשמים פעלו עם אחרים, ובהם אלירן אלגרבלי, אבישי אלגברלי, מני אבוטבול ועופר סנקר, בהרכבים משתנים לצורך הברחות הסיגריות וחלוקת הרווחים. זאת תוך הטעיית החיילים במעברים לרצועה והצגת מצג שווא שלפיו הם נכנסים מטעמי שירות צבאי לצרכים ביטחוניים.

לזיני מיוחסים שלושה סבבים של הברחת כ-14 קרטוני סיגריות דרך מעבר סופה, תמורתם קיבל 365 אלף שקלים. להלפרין מיוחסים חמישה סבבים של הברחות, תמורתם קיבל כ-4.3 מיליון שקלים, וחלק מהסכום התחלק בין יתר המעורבים. לאביאל מיוחסים חמישה סבבים של הברחות, תמורתם קיבל כ-815 אלף שקלים, כאשר שני סבבים הושלמו אך ללא העברת תמורה.

בכתב האישום נכתב כי הנאשמים ושותפיהם ידעו שהסחורות עשויות להגיע לידי גורמי טרור ובהם חמאס, ולסייע לחיזוק כוחו ולמימון פעילותו. הם ביצעו את מעשיהם מתוך בצע כסף, תוך עקיפת ההגבלות שהטילה ישראל על הכנסת סחורות לרצועה כחלק ממאמץ המלחמה, ולמרות הנזק הביטחוני הגלום בכך.

לנאשמים יוחסו עבירות של סיוע לאויב במלחמה, איסור פעולה ברכוש למטרות טרור, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות ולקיחת שוחד. בנוסף, לאביאל ולאמיר יוחסה עבירה של מתן שוחד. כמו כן, יוחסו לנאשמים עבירות מס ועבירות לפי חוק המאבק בטרור. הפרקליטות הגישה בקשה לחילוט רכושם.