הצהרה לאחר הדיון ללא קרדיט

בבית המשפט הצבאי בשומרון התקיים היום (חמישי) דיון טיעונים לעונש לאחד המחבלים שרצח את יהודה דימנטמן הי"ד, בפיגוע ירי סמוך לחומש לפני כארבע שנים.

בני משפחתו של יהודה הגיעו לדיון ודרשו מבית המשפט לגזור על המחבל עונש מוות.

המחבלים ארבו לרכב שבו נסע דימנטמן עם חבריו לישיבת חומש וירו לעברם מטווח אפס. יהודה נרצח וחבריו נפצעו. את משפחת דימנטמן מלווה עו"ד חיים בלייכר, מנהל מחלקת נפגעי איבה בארגון חוננו.

אביו של יהודה, הרב מרדכי דימנטמן, אמר, "הלילה ימלאו ארבע שנים להירצחו של יהודה. אנחנו מקווים שבית הדין ימצה את הדין ויקיים 'וביערת הרע מקרבך'. יהודה נרצח כדי להרתיע את עם ישראל, תשובת המשקל תהיה אם אנחנו ניתן את העונש הראוי המקסימלי שניתן וכך תהיה הרתעה".

הוא הוסיף: "אנחנו שמחים בימים האלה לראות את חומש מתפתחת יחד עם כל יישובי צפון השומרון, וזה באמת הנחמה שלנו. כשיהודה התעלה אמרנו שבבניין חומץ וצפון השומרון נתנחם, ואכן צפון השומרון מתעורר וחוזר לבעלותנו המלאה והמוחלטת, ובעזרת ה' עוד ייבנו שם בתים ויישובים רבים".

הרב זאב אלק, אביה של אתיה אלמנתו של יהודה, אמר, "למחבלים מגיע עונש מוות ואם לא ניתן לגזור אותו אז שיקבלו מאסר עולם ללא יכולת שחרור. ברוך השם יש לנו גיבורים, חומש מתרחבת יחד עם כל ההתיישבות וזה מכוחו של יהודה".

עו"ד חיים בלייכר מסר, "ביקשנו לתת למחבל את העונש המקסימאלי ואת תשלום הפיצוי הגבוה ביותר. מדינת ישראל צריכה להגביר את הלחימה בטרור ולגרש את כל סביבתם של המחבלים ואת תומכיהם מהארץ".