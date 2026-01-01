הרב אפרים כהן, מרבני ישיבת יקירי ירושלים ובנו של נשיא מועצת חכמי התורה לשעבר, חכם שלום כהן ז"ל, הביע היום (חמישי) תמיכה פומבית במועמדותו של הרב אברהם הכהן לרבנות העיר רמלה.

בדבריו שיבח הרב כהן את פועלו של הרב הכהן ואת קרבתו לאביו המנוח, ואמר כי השניים היו בקשר הדוק במשך שנים רבות, דבר שהשפיע על דרכו הרוחנית והציבורית של הרב הכהן.

"ברצוני להביע בזה מרגשי ליבי לקראת מעמדו של הגאון הגדול הוא ידידינו הנעלה וחביבנו רבי אברהם הכהן שליט"א, הלא הוא מגדולי תלמידי אדוני אבי חכם שלום כהן זצוק"ל", אמר הרב כהן.

לדבריו, "בוודאי במשך כל השנים היו יחד בקשר מוחלט ובכך עלה ועלה הרב שליט"א, ובוודאי אבא זצ"ל כבר דיבר הרבה שהוא רוצה לראותו עומד בראש הציבור כי בוודאי הוא ראוי לכך, ורואים אנו לפנינו כי בהיותו ממזכי הרבים בלימוד התורה בשיעורים ובהלכה וכולו מלא ביראת שמים".