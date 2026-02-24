הערבים זורקים אבנים צילום: באדיבות המצלם

פרסום ראשון: המשטרה עצרה תשעה ערבים, מספר שעות בלבד לאחר שעל פי החשד השליכו אבנים לעבר ביתו של יהודי, תושב שכונת עמישב בעיר רמלה.

האירוע תועד בסרטון מהמקום, שבו נראים החשודים מיידים אבנים לעבר הבית ושרים, "עם ישראל מת".

בסביבת השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, אמרו לערוץ 7, "יש אפס סובלנות כלפי מי שתוקף יהודים, בגלל היותם יהודים במדינת ישראל".

לדבריהם, "כל מי שישפיל את המדינה ויקרא קריאות נגדה - ימצא מהר מאוד את השוטרים שלנו. בכל מקום, ובכל זמן".

לסיום נמסר כי "השר בן גביר גאה בגיבור ישראל, מפקד מחוז מרכז, ניצב אמיר כהן שממש את המדיניות".