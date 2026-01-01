לכודים חולצו מהצפה סמוך למעבר צופים דוברות כבאות והצלה מחוז יו"ש

לוחמי אש ממרחב שומרון פעלו היום (חמישי) לחילוץ שני בני אדם מרכבים שהוצפו בסמוך למעבר צופים שבשומרון, לאחר שנקלעו להצפה תוך כדי נסיעה בכביש.

הצוותים שהגיעו למקום זיהו רכב ובו אדם מבוגר במצוקה. לוחמי האש השתמשו בציוד ייעודי לחילוץ מים, בהם אפוד ציפה, וביצעו את החילוץ תוך זמן קצר.

אישה נוספת, שהייתה ברכב סמוך, חולצה גם היא והועברה למקום בטוח.

רשף עמוס כהן, מפקד האירוע, מסר: "עם הגעתנו למקום הבנו כי עלינו לפעול במהירות על מנת לבצע את החילוץ. ביצעתי הערכת מצב בה בדקנו את עוצמת הזרימה והדרך הטובה ביותר להגיע אל המחולץ תוך שמירה על בטיחותו ובטיחות צוות המחלצים".

הוא הוסיף כי "רכב הכיבוי הגיע עד לרכבו של המחולץ, ולאחר מכן ירד מחלץ והעביר את האדם המבוגר לרכב הכיבוי, ומשם למקום בטוח".