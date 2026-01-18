רבה של אומן, הרב יעקב ג’אן, פרסם היום (ראשון) קריאה חריגה ליהודים בישראל ובתפוצות להימנע בשלב זה מנסיעה לאומן שבאוקראינה, זאת בשל תנאי מזג אוויר קשים במיוחד השוררים כעת באזור.

הרב ציין כי "אף שאין דבר גדול מלבקר אצל רבינו ולשפוך שיח בכל עת", הרי שבמצב הנוכחי עדיף לדחות את הנסיעה, "עד יעבור זעם", בשל סכנות ממשיות בדרכים ובשהייה במקום.

לדבריו, הטמפרטורות נמוכות במיוחד וכוללות מינוסים שלא נרשמו מזה שנים, לצד הפסקות חשמל ממושכות, רחובות חשוכים ומחליקים, וקור קיצוני בבתים, מצב היוצר סכנה של ממש למגיעים ולעוברים באזור.

בנוסף פנה הרב ליהודים השוהים כבר באומן, בבקשה להימנע משימוש בתנורי גז בבתים, והזהיר כי מדובר באמצעי חימום מסוכן במיוחד, בעיקר בעת הפסקות חשמל.

הרב הזכיר את המקרה הטרגי שאירע בערב שבת האחרון, כתוצאה משימוש בתנורים אלו, והדגיש כי יש להישמר ולהימנע מכל סיכון מיותר.

עוד ציין כי מי שבכל זאת מחליט להגיע בתקופה זו, עליו להצטייד בביטוח רפואי תקף ומועיל.