מזג האוויר מחר (שישי) יהיה מעונן חלקית, עם ירידה קלה בטמפרטורות לעומת היום.

גשם קל ומקומי צפוי לרדת בבוקר, בעיקר בצפון ובמרכז הארץ. הרוחות ימשיכו להגיע ממזרח, אך מזג האוויר יהיה יבש ונעים יותר - יום מתאים לפעילויות חוץ.

ביום שבת תחול התקררות נוספת והטמפרטורות יחזרו להיות רגילות לעונה. הלחות תעלה באופן משמעותי ובמהלך היום יחל לרדת גשם מדי פעם, שצפוי להיפסק עד הלילה.

על פי התחזיות, ייתכן בשבת גשם משמעותי, אך לא בסערת גשם כמו זו שהתרחשה בשבוע שעבר.

ביום ראשון תחול התחממות קלה וירידה בלחות. מזג האוויר יתייצב, השמש תשוב לחמם, והגשם ייפסק.