נתניהו אשם? גיא מרוז מגיב כאן 11

איש התקשורת גיא מרוז התארח בתכנית "פגישה עם רוני קובן" בכאן 11. במהלך הריאיון התפתח עימות בין השניים, כאשר קובן תקף את עמדותיו של מרוז בנוגע לאחריותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו לאירועי השבעה באוקטובר.

מרוז, המזוהה עם השמאל הפוליטי אך מכהן כחבר פאנל בתכנית "הפטריוטים" בערוץ 14, טען במהלך השיחה כי "נתניהו אחראי על כל מה שקורה פה בחיינו, המאוד מאוד קשים".

עוד הוסיף, "הוא צריך ללכת לכלא, זו בכלל לא שאלה". לדבריו, הבכירים בצבא אשמים למחדל אך ראש הממשלה לא אשם אלא אחראי.

קובן מצידו האשים את מרוז באימוץ רטוריקה המזוהה עם הימין ובין השניים התפתח עימות מילולי. קובן תהה כיצד מרוז, בעל תדמית אנטי-ממסדית, "מדקלם את הסלוגנים של טלי גוטליב וינון מגל", ומרוז השיב כי הוא פועל מתוך תחושת שליחות כשהוא בוחר להופיע בפלטפורמות המזוהות עם הימין.

השליחות בהשתתפות בערוץ 14 כאן 11

בהמשך הריאיון התייחס קובן להשתתפותו של מרוז בתכנית "הפטריוטים" בערוץ 14, והגדיר אותה כ"קרקס". הוא שאל את מרוז אם לא מפריע לו להיות "עוד ליצן בקרקס", אך מרוז דחה את הדברים ואמר, "אני לא ליצן. אני רואה שהדברים נורא חשובים בעיניי. אני בא כשיש משהו חשוב להגיד".

מרוז הסביר כי הוא רואה בכך שליחות: "אני בא להגיד את הדברים בפלטפורמה הכי קשה לשמאלנים שיש, לקהל הכי גדול שיש. אני בא גם לשמוע את הצד השני".

בהקשר זה, סיפר מרוז כי ספג ביקורת חריפה מצד דמויות מהשמאל, ואף חשף כי קיבל טלפון נזעם מיריב אופנהיימר. "איך העזת ללכת לערוץ 14?", כך לדבריו נשאל. מרוז טען בתגובה כי מדובר באנשים שלא טרחו להאזין לדבריו המלאים.