סא"ל (במיל') ר', מפקד גדוד 5704, נמצא כבר למעלה מחודש בתעסוקה מבצעית אינטנסיבית באחת הגזרות הנפיצות והמורכבות ביותר ביהודה ושומרון - חטיבת עציון.

בראיון מיוחד לערוץ 7, מספק המג"ד הצצה נדירה אל מאחורי הקלעים של הפעילות הלילית בכפרים העוינים ומתאר את המסע המטלטל שעבר הגדוד מאז הבוקר הנורא של השבעה באוקטובר ועד לטיפול בטרור בסמטאות הכפר בית כאחיל.

הרקע לפעילות הנוכחית של הגדוד הוא עלייה מורגשת ומדאיגה בטרור בגזרה. המונח "טרור עממי" אולי נשמע רך יותר מירי או מטענים, אך בשטח המשמעות היא סכנת חיים ברורה ומיידית לכל רכב ישראלי שנע על הציר. זריקות אבנים, השלכת בקבוקי תבערה וניסיונות לפגוע בשגרת החיים הפכו לאיום שאי אפשר לעבור עליו לסדר היום.

בתגובה, יצאו בחטיבת עציון למבצע התקפי רחב היקף, שנועד לגדוע את הטרור הזה עוד בטרם יגיע לכביש הראשי. "המבצע בבית כאחיל יצא לדרך בגלל העלייה בטרור. ביצענו בכפר תחקורים ומעצרים", מספר ר'.

השיטה של הגדוד היא לא לחכות שהמחבל יגיע לגדר היישוב או לציר התנועה, אלא להגיע אליו למיטה, בלב הכפר, באישון לילה - מתוך לחץ יום אחרי יום. "אנחנו בכל לילה נמצאים בכל הכפרים בגזרתנו וגם בכאלה שלא בגזרתנו. פעלנו במאות איתורים, מעצרים של מבוקשים, החרמות אמל"ח, תחקורים של חשודים ואחרים שמתעסקים בטרור".

גדוד 5704 בפעולה צילום: דובר צה"ל

המספרים מדברים בעד עצמם: עשרות יעדים בכל לילה, כוחות גדולים שפועלים במקביל, וסריקות שנועדו להעביר מסר חד משמעי לצד השני - "בעל הבית השתגע" והוא לא מתכוון לאפשר לטרור להרים ראש. "זה מאוד אינטנסיבי. המבצע שהיה בשבוע האחרון יחסית גדול יותר. הגענו לעשרות יעדים", מדגיש המג"ד.

אופי הפעילות מגוון ומשתנה בהתאם למודיעין ולצורך המבצעי. חלק מהלילות מוקדשים למעצרים קלאסיים של חשודים בטרור בעוד לילות אחרים מוקדשים למה שמכונה בשפה הצבאית "הוצאות לתחקור" - הבאת חשודים לשיחות אזהרה ודליית מידע מודיעיני בזמן אמת.

השיטות הללו, כך מעיד המג"ד, מוכיחות את עצמן ומניבות פירות מודיעיניים שמצילים חיים. המטרה היא כפולה: גם סיכול מיידי של פיגועים וגם יצירת תמונת מודיעין רחבה שתאפשר להמשיך ולשלוט בשטח. "המבצע האחרון היה משולב - הוצאות לתחקור של יעדים ומעצר של חלקם בגין פעולות שהם ביצעו".

התוצאות, לדבריו, נראות בשטח באופן ברור: "אנחנו רואים גם במבצע עצמו הצלחה, אנחנו רואים גם את השינוי בשטח בעקבות הפעילות שאנחנו עושים בלילות. ואנחנו מקווים שזה גם ימשיך. ההרתעה הזאת צריכה להישמר".

כדי להבין את הרוח המניעה את הלוחמים של גדוד 5704 בימים אלו בסמטאות חברון וגוש עציון, צריך לחזור אחורה, אל נקודת ההתחלה. כמו גדודי מילואים רבים, גם הגדוד הזה הוקפץ בבוקר השבעה באוקטובר, אל תוך הכאוס המוחלט של מתקפת הפתע הרצחנית.

המג"ד משחזר את הרגעים הראשונים, את ההגעה לדרום ואת המשימות הקשות מנשוא שנכפו עליהם - משימות שלא לומדים עליהן בשום בית ספר לפיקוד. "הגענו לבסיס כיסופים כדי לסייע שם, כבר זה היה בשלבים מתקדמים של הלחימה. בהמשך הגדוד ביצע פעולה מאוד חשובה של פריקה של כל יישובי העוטף ופינוי של גופות רבות".

לוחמי גדוד 5704 בפעילות מבצעית צילום: דובר צה"ל

לאחר השלמת המשימה הקדושה הזו, המשיך הגדוד להגנה על יישובי העוטף במשך חודשים ארוכים, עד המעבר לגזרות אחרות. מאז, הגלגל לא עצר. "אנחנו כבר בארבעה סבבים ביהודה ושומרון, זה הסבב הרביעי ביו"ש בשנתיים וחצי האחרונות".

השחיקה היא אולי האויב השקט של מערך המילואים, אך בגדוד 5704 נדמה שהרוח מנצחת את הסטטיסטיקה.

המג"ד מצביע על נתון שבעיני רבים נחשב ללא פחות מנס: ככל שהמלחמה מתארכת, וככל שמספר הסבבים עולה, כך עולה גם המוטיבציה וההתייצבות. "ללוחמים יש שני אתגרים", מנתח המג"ד. "יש את האתגר האישי המשפחתי ומפתיע או מדהים לראות בכל פעם מחדש שאחוזי ההתייצבות עולים ואנחנו מפעם לפעם מביאים יותר אנשים עם כל הקושי שלהם יש גם את האתגר של העבודה שהופך קשה יותר ויותר. למרות זאת אנשים מגיעים מתייצבים, באים בשביל החברים שלהם, בגלל הבנת המשימה וחשיבותה".