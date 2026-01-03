תת-אלוף עמית סער ז"ל, שכיהן כראש חטיבת המחקר באגף המודיעין בשבעה באוקטובר, הובא למנוחות ביום שישי האחרון בטקס צבאי בבית העלמין הצבאי בקריית שאול.

סער הלך לעולמו ביום חמישי בגיל 47 לאחר שסבל מגידול ממאיר. הוא הותיר אחריו אם, רעיה, שלושה ילדים ושלוש אחיות.

את זר צה"ל הניח על קברו ראש אגף המודיעין, אלוף שלומי בינדר, אשר ספד לו בדברים נרגשים: "אגף המודיעין מרכין ראש ונפרד בטרם עת מחבר וממפקד. איש מקצוע, איש של אנשים. אדם ערכי שאהבת העם והמדינה זרמה בעורקיו".

לדבריו, "ההשפעה של עמית ניכרה בפורומים מקצועיים שונים לכל אורך השנים. התעקשותו להביא את עמדתו הנועזת, המאתגרת והמקצועית הייתה נכס למפקדיו ולקרבניטי מדינת ישראל בצמתי קבלת החלטות רבים".

על רקע אירועי 7 באוקטובר הוסיף בינדר: "כישלון שבעה באוקטובר היה עבור עמית, ועבור כולנו, רגע של שיברון לב. רגע קשה מנשוא, רגע שעמית חש לגביו כאב עמוק אשר ליווה אותו עד סוף חייו".

את דבריו חתם במילים אישיות: "עמית היה מפקד שדורש מצוינות חסרת פשרות, שדוחף את פקודיו לאתגר את עצמם ולהתפתח, אבל גם אחד שעושה זאת בחום ובאהבה הייחודיים לו - מפקד שרואה את אנשיו, מפקד אשר כנות ואמת הן נר לרגליו".

"עמית, היית חבר ועוגן. היית מפקד, איש מקצוע, ולפני הכל - איש של יושרה. היית איש משפחה למופת. זכית לאהוב וזכית להקדיש את חייך למדינה שכל כך אהבת. תהיה נשמתך צרורה בצרור החיים. אמ"ן, צה"ל ומדינת ישראל מצדיעים לך".