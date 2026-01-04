חוקר איראן אליהו יוסיאן משוחח עם ערוץ 7 על גל המחאות השוטף את איראן בשל המצוקה הכלכלית הקשה במדינה. האם אכן יש מקום לתקוות במערב לקץ עידן האייתולות?

יוסיאן מנמיך את להבת הציפיות וקובע כי "גם הפעם לא יקרה כלום אם לא תהיה תמיכה של מדינה כלשהי מבחוץ. כל התקוות וכל האמירות של היום נשמעו גם בעבר", הוא מזכיר ומוסיף: "בעשרים השנים האחרונות כל פעם שיש הפגנות מהסוג הזה יש אינסוף תקוות, אבל אחרי כמה חודשים ההפגנות האלה הולכות לאיבוד והמשטר ממשיך בשלו".

"הפלת המשטר האיראני חייבת תמיכה והתערבות של מדינה חיצונית", אומר יוסיאן ואנחנו שואלים מה צריך לקרות כדי שארה"ב, שרואה באיראן אויב, אכן תעשה מעשה ולא תסתפק בהצהרות בלבד. יוסיאן משיב וקובע כי הסיבה להתנהלות האמריקאית היא העובדה שהפלת המשטר האיראני פוגעת באינטרסים ארוכי הטווח של ארה"ב, סין ורוסיה. כדי להבין את הקביעה הזו מרחיב יוסיאן:

"שלושת החוזים הגדולים ביותר בתולדות האנושות נחתמו בין ארה"ב לסעודיה בנושא מכירת אמל"ח. הראשון היה בתקופת אובמה, השני בקדנציה הראשונה של טראמפ והשלישי בקדנציה השנייה של טראמפ, לפני חודש, כשרק החוזה השלישי היה בגובה של 147 מיליארד דולר".

"סעודיה צריכה אמל"ח בגלל החשש מהמשטר האיראני. המשמעות היא שאם ארה"ב תפיל את המשטר האיראני זה יפגע קשות במכירת אמל"ח אמריקאי לסעודיה. המשמעות היא יותר אינפלציה בארה"ב, אחוזי אבטלה גבוהים יותר בארה"ב, מיתון בעליית שווי מניות האמל"ח של ארה"ב על כל המשתמע מכך". לזאת הוא מוסיף ומציין כי "רוסיה וסין מרוויחות הרבה מהמשטר האיראני".

אז מה צריך כן לקרות כדי שארה"ב תבחר להתערב, לתמוך במפגינים האיראנים, מבלי לפגוע באינטרסים הכלכליים שלה? יוסיאן משיב ומעריך שיהיה קשה לארה"ב להגיע למסקנה שכזו. "אחד התנאים שארה"ב מרוויחה ממנו בענק זה מכירת אמל"ח, שמגיעה כשיש מתח ביטחוני באזור כלשהו או בין מדינות כלשהן. כל הפלת משטר או שינוי אזורי שמביא רגיעה או שלום אזורי לא בהכרח משרת את האינטרסים של ארה"ב".

כדי שהמציאות הזו תשתנה יהיה צורך להגיע למצב בו הפלת המשטר האיראני תהיה חלק מהאינטרס האמריקאי. אחת האפשרויות היא מהלך איראני שיביא לפגיעה קשה באינטרסים אמריקאים. לפי שעה האיראנים מודעים לסיכון ובוחרים שלא לנקוט בצעד שכזה, וכך קורה שגם אחרי התקיפה האמריקאית של מתקני הגרעין איראן לא מיהרה לפגוע באינטרסים אמריקאים, מחשש לתגובה אמריקאית שתבוא מחוסר ברירה.

מציאות נוספת שיכולה להביא את האמריקאים להתערבות לטובת המפגינים תהיה כאשר בשיקול הכלכלי המסקנה תהיה שהרווח לארה"ב יהיה גדול יותר מנפילת המשטר מאשר השארתו על כנו. מציאות שכזו יכולה להיווצר במצב בו ארה"ב תחוש שהיא יכולה לשלוט בנפט האיראני יחד עם הנפט של ונצואלה כקלף כלכלי משמעותי מול הכלכלה הסינית. לתרחיש זה מוסיף יוסיאן כהערה שאלה אם סין תשב בחיבוק ידיים ותמתין לשליטה אמריקאית על הנפט של ונצואלה ואיראן, "זו כבר שאלה אחרת לגמרי".

החישוב הכלכלי של ארה"ב יצטרך לבחון אם שליטה כוללת על הנפט יכניס לאוצר האמריקאי יותר מאשר עסקאות הנשק עם סעודיה ושאר המדינות החוששות מאיראן. בכך תלויה רמת המעורבות האמריקאית במתרחש באיראן. עד אז נראה גם את המחאה האיראנית הנוכחית גוועת כפי שגוועו קודמותיה, הוא מעריך.