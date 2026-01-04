רימון יד ישן התגלה הבוקר (ראשון) בכניסה לבית כנסת שברחוב טמפלגאסה, ברובע לאופולדשטאדט שבלב הרובע היהודי של וינה, אוסטריה.

עובד בבית הכנסת הבחין בשקית חשודה שהונחה סמוך לפתח המבנה, ולאחר שגילה בתוכה רימון - הזעיק את המשטרה.

כוחות משטרה ויחידת סילוק פצצות הוזעקו למקום, פינו את החפץ החשוד והעבירו אותו לבדיקה. בהמשך התברר כי מדובר ברימון יד משנות ה-70 עם נפץ בלתי תקין.

המשטרה הודיעה כי לא קיימים בשלב זה איומים ידועים נגד בית הכנסת, אך בשל הרגישות הגבירה את הנוכחות המשטרתית באזור. המשרד הפדרלי להגנת החוקה וללוחמה בטרור (BVT) עודכן באירוע.

במקביל, נבדקים צילומי מצלמות האבטחה באזור, במטרה לגלות מי עומד מאחורי הנחת הרימון במקום.