איגוד השידור האירופי הכריז היום (רביעי) כי וינה נבחרה לארח את תחרות האירוויזיון ה-70. התחרות תתקיים בבירת אוסטריה בשנה הקרובה, וזאת בעקבות זכייתה של אוסטריה בתחרות האחרונה.

לפני שלושה חודשים נערכה התחרות בעיר בזל שבשווייץ, ובסיומה הוכתר הזמר האוסטרי-פיליפיני ג'יי-ג'יי כמנצח עם השיר Wasted Love. ישראל ייצגה את עצמה עם השיר New Day Will Rise בביצועה של יובל רפאל, והגיעה אל המקום השני.

מדובר בפעם השלישית בתולדותיה של אוסטריה בה היא תארח את האירוויזיון. הפעמיים הקודמות נערכו גם הן בוינה, בשנים 1967 ו-2015.

על רקע ההכנות לאירוח, פוליטיקאי מקומי קרא לממשלה לוותר על קיום התחרות באוסטריה בשל ישראל. על פי דיווח באתר החדשות של איגוד השידור האוסטרי ORF, מדובר במרכוס אברצר, ראש מפלגת FPÖ בטירול.

אברצר אמר בריאיון לסוכנות הידיעות האוסטרית (APA) כי על אוסטריה לוותר על אירוח האירוויזיון, והזהיר כי אירועים כאלה "יוצרים סכנה ממשית" להתפשטות "אווירה אנטי-ישראלית", אנטישמיות ו"נטיות שמאל קיצוניות", דבר שעלול להוביל לבעיות ביטחוניות חמורות.

הוא פנה לקנצלר אוסטריה כריסטיאן שטראכר ולשר התרבות אנדראס באבלר, וקרא להם לתמוך בדרישתו. "עוד יש זמן לכך", אמר אברצר, והוסיף כי הוא "מודאג מאוד מהביטחון - במיוחד במקום בו תתקיים התחרות".

לדבריו, כבר בשתי תחרויות האירוויזיון האחרונות נרשמה "אווירה אנטי-ישראלית חזקה". הוא טען כי "הלכו עד כדי כך רחוק שאמרו שצריך לשלול את השתתפותן של זמרות מישראל בתחרות, זה טירוף מוחלט". לגבי האירוויזיון האחרון בבזל הוסיף כי האווירה כלפי הנציגה הישראלית הייתה "קשה מאוד".