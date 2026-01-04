חברת הכנסת גלית דיסטל-אטבריאן, יו"ר ועדת התקשורת המיוחדת, מותחת ביקורת חריפה על התנהלות חברי כנסת מהאופוזיציה בדיוני חוק התקשורת.

בריאיון לערוץ 7 מסבירה ח"כ דיסטל-אטבריאן מדוע בכלל יש צורך לחוקק חוק תקשורת חדש. לדבריה, "השוק התקשורתי היום בישראל נמצא במקום מאוד מבולגן. נכנסו הרבה מאוד שחקנים לתקשורת, 80% מהם דרך האינטרנט שאין עליהם שום רגולציה. הם יכולים לעשות מה שהם רוצים, הם לא חייבים להשקיע כסף בהפקות מקור ישראליות, אף אחד לא מפקח על התכנים. זה מערב פרוע בגלל התשתית החדשה שנקראת אינטרנט".

"לעומתם, יש 20% עם רגולציה גדולה מאוד, שזה בעיקר קשת ורשת, שהם כן חייבים להשקיע ביצירה ישראלית, וצריכים לשלם כדי לחדש את הרישיון. על זה צריך להוסיף שיש שני גופים שמפקחים. האחד, רשות הלוויין והכבלים והשני רשות השידור. שני גופים שמייצרים הרבה חסמים. מה שהשר קרעי זיהה שכרגע בשביל שגוף תקשורת יצליח להיכנס לשוק התקשורת בישראל, זאת משימה כמעט בלתי אפשרית. יש מונופולים ריכוזיים ענקיים ודורסניים שלא מאפשרים לשחקנים חדשים לצמוח ולגדול והם אלו ששולטים בשוק ביד רמה", מוסיפה דיסטל-אטבריאן.

בהמשך הריאיון היא מספרת על הדיונים שנערכו היום בוועדה. "הגיעו אליי הרבה גופי תקשורת, בצד, בשקט, ומה שאני רואה זה שכל גופי התקשורת נגד קשת. כל הגופים רוצים שיפתח, רוצים שיקלו, רוצים שיזילו להם את המינויים והכל יהיה פתוח וחופשי. הם רואים שבתוך הוועדה מי שמנהל את האופוזיציה אלו לא הח"כים מהאופוזיציה אלא קשת 12. מה שבעיניי הכי חמור זה שהם מעבירים לנבחרי הציבור פתקים או הודעות ווטסאפ מהספסלים של הוועדה לח"כים של האופוזיציה".

"יושבים נבחרי ציבור והופכים להיות הלוביסטים של גוף מסחרי שהוועדה מפקחת עליו. הם לא יושבים שם כדי להגן על חופש הביטוי, על עיתונות חופשית או לוודא שלא נכנסת פוליטיקה. אך באותה נשימה הם הופכים להיות הלוביסטים של קשת. זאת התנהלות לא אתית של הוועדה שפוגעת בכל גופי התקשורת האחרים. זה מה שאני מציפה היום, וכמובן נתקלת בצעקות והכחשות, ומה שמסתמן בוועדה זה שקשת החליטה לפוצץ את החוק, בעזרת חברי הכנסת, מסיבות כלכליות. זה לא ראוי בעיניי", היא מציינת.

לדבריה, "מה שקורה בפועל הוא שתעשייה שלמה משוועת שהחוק הזה יעבור. בעבורם גופים שלא היו חייבים עד היום לייצר יצירה ישראלית, אם החוק הזה יעבור, הם יהיו מחויבים לתת לקהל הענק הזה של תעשיית הסרטים והסדרות. מצד שני, אנחנו רואים את הפיליבסטר שעושים לנו באופוזיציה כדי לעזור לקשת, אז מה שנוצר פה שיש חברי כנסת שפועלים כנגד היוצרים שרוצים שהחוק הזה יעבור".

נקודה נוספת שמעלה דיסטל-אטבריאן היא הסיקור שמקבלת הוועדה. "גוף מסוקר שאנחנו כרגע דנים בגורלו הכלכלי, מסקר את הוועדה, והוא לא רוצה את התוצאות של הוועדה. הם משדרים כתבה על זה שהבימאים והיוצרים מאוד לא אוהבים את הוועדה ולא רוצים את החוק והיא שמה קטע שלהם מדברים נגד החוק. אבל מה, מדובר באחד האומנים שמדבר על המצב לפני החוק, ואת הקטע שבו הוא מבקש להעביר את החוק הזה כמה שיותר מהר, את זה הם חתכו וכך זה נראה שגם היוצרים נגד החוק. זה הקושי להיות בוועדה כשהנדון הוא גם זה שמסקר אותה".

בתשובה לשאלה על ההתנגדות של המערכת המשפטית לחוק עונה דיסטל-אטבריאן, "במועדון היוקרתי כל אחד מגן על השני. אני מדברת על מערכת המשפט, בכירי התקשורת בישראל ובכירי מערכת הביטחון. זה השילוש הקדוש וכל צלע מגנה על שתי הצלעות האחרות. המשנה ליועמ"שית מסרבת לשבת עם משרד התקשורת להגיע להסכמות. זה קורה כל הזמן, אבל מה שהמשנה ליועמ"שית כל הזמן אומרת זה להפסיק את הוועדה ורק אז היא תהיה מוכנה לדבר".

בנוגע לטענות שהחוק היה צריך לעבור דרך הוועדה של ח"כ ביטן היא אומרת: "גם לתאגיד הקימו ועדה מיוחדת משלו. זה כרגע החוק הכי מסועף, הכי מורכב והכי ארוך. הוא לא יכול להיות עוד חוק מתוך עוד חוקים שנידונים בוועדת הכלכלה. כשהקימו את התאגיד, זה היה ברור, אבל עכשיו שמגיע שר התקשורת ומבקש ועדה מיוחדת פתאום אותם אנשים מתנגדים. הכול צבוע והכל מפוזיציה".

"זה חוק שהופך גם עבור המשתמש וגם עבור יצרני התקשורת ליותר ידידותי, יותר נוח והרבה יותר זול. אין פה שום התערבות של הפוליטיקאים בתכנים. אני מאוד מקווה שאצליח להעביר אותו, זה לא קל. אני לא יודעת כמה זמן זה ייקח, אבל אני נחושה לקחת את זה עד הסוף", מסכמת דיסטל-אטבריאן.