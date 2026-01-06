דיסטל אטבריאן: "מה שקורה בחדר הולך להשתנות" ערוץ כנסת

בדיון שהתקיים הבוקר (שלישי) בוועדת התקשורת של הכנסת התפתח עימות חריג בין יו"ר הוועדה ח"כ גלית דיסטל-אטבריאן לבין עו"ד אביטל סומפולינסקי, המשנה ליועצת המשפטית לממשלה.

דיסטל טענה כי הגורמים המשפטיים בממשלה מעכבים את ההליך הפרלמנטרי באופן בלתי מוצדק, ואיימה כי אם לא ישתפו פעולה עם יועמ"ש הכנסת, יישלל מהם את האפשרות להביע עמדות בדיוני הוועדה.

עו"ד סומפולינסקי הגיבה מצידה באיום מרומז להפסיק את שיתוף הפעולה בין משרד המשפטים לבין ועדת התקשורת, ואף להורות ליועצים המשפטיים של משרד התקשורת שלא לקחת חלק בדיונים כל עוד עמדת היועמ"שית לא נשמעת.

שר התקשורת שלמה קרעי שנכח בדיון, מתח ביקורת על עמדת משרד המשפטים והביע תמיכה בגישת היו"ר לקידום החוק.

הדיון עסק בהשפעת החוק המדובר על תחום היצירה וההפקות בישראל, ובכלל זה תוספת תקציבית משמעותית למוסדות וליוצרים.

יו"ר הוועדה הדגישה כי התנגדות משרד המשפטים מעכבת את התמיכה הכלכלית המיועדת לתעשייה, וזאת לדעתה בשל שיקולים בלתי ענייניים.