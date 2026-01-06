שר התקשורת, שלמה קרעי, התייחס בריאיון לערוץ 7 לטענות האופוזיציה, פרשת "קטאר-גייט", חוק הגיוס וחוק התקשורת. לדבריו, הביקורת כלפי ראש הממשלה נתניהו מתבססת על השמצות ולא על דיון ענייני.

בהתייחסו לדבריו של ראש האופוזיציה, ח"כ יאיר לפיד במליאת הכנסת, אמר קרעי: "ראינו התמודדות בין ענק שבענקים לבין גמד, אין לו שום ערך, שום משהו אמיתי לומר לציבור חוץ מלהשמיץ, חוץ מלטנף".

בנוגע לפרשת "קטאר-גייט" אמר, "הניסיון לבוא ולומר שאותה לשכת ראש ממשלה שביחד איתי נלחמה ונאבקה בזרוע התעמולה של קטאר, בזרוע החמאס וסגרנו את אל-ג'זירה, החרמנו להם ציוד, ומפנים אותם ממדינת ישראל. אנחנו ממשיכים לעשות את זה, זה לא חד פעמי".

קרעי התייחס גם להתנהלות הממשלה הקודמת וטען: "מה שבנט מספר ומבטיח ההבטחות המופרכות שלו לאזרחי ישראל כביכול שאכפת לו פתאום מהלוחמים ומהמילואימניקים ואמרתי לראש הממשלה הוא הולך להבטיח כל כך הרבה אבל הקבלות שהוא מביא זה ממשלת האחים המוסלמים שאין בינה לבין המילואימניקים ובין הלוחמים כלום ושום דבר וככה ההבטחות האלה יתנפצו אל קרקע המציאות".

על חוק הגיוס הביע ביטחון מלא: "חוק הגיוס בעזרת השם יעבור. זה חוק היסטורי כמו שראש הממשלה דיבר אתמול. עשרים ושלושה אלף חיילים לוחמים שיתגייסו בתוך שלוש וחצי שנים". הוא הוסיף כי מדובר בחוק שמכיר בערך לימוד התורה לצד גיוס מי שאינו לומד.

בנוגע לעמדת הייעוץ המשפטי, שעשויה לעכב את קידום החוק, אמר: "ייעוץ משפטי, כשמו כן הוא, יועץ. בסוף ההחלטות מתקבלות על ידי הגוף שמוסמך לקבל את ההחלטות האלה".

גלית דיסטל: "אמנע ממך את זכות הדיבור" ערוץ כנסת

בהמשך הריאיון התייחס קרעי בהרחבה לקידום חוק התקשורת, ולביקורת שהחוק מעורר בעיקר מצד זכיינית השידור קשת 12: "הם אלה שמייצרים את המונופול, את כינוסי החירום, הם יושבים בוועדה, מעבירים פתקים לחברי הכנסת, מנהלים את כולם, נפגשו עם הייעוץ המשפטי לממשלה. הם עושים הכל כדי שהם יישארו מונופול על התודעה במדינת ישראל".

לדבריו, "כל שאר גופי התקשורת מאוד שמחים על החוק, גם היוצרים, גם המפיקים אומרים שהחוק טוב, אבל תפרידו את החלק שלנו, אי אפשר להפריד את החלק שלכם, זה הכל כרוך דבר שכרוך בדבר וכדי שהחוק יעשה טוב למדינת ישראל צריך להשתחרר מאחיזת הצבת של קשת 12 במונופול על התודעה ועל הכיס של הצרכן".

לסיום, האשים קרעי את מערכת הייעוץ המשפטי לממשלה בסיכול ממוקד של יוזמות משרדו: "אנחנו מנסים ועושים, הייעוץ המשפטי לממשלה מתנהג בבריונות חסרת תקדים. המשנה ליועמ"שית, אביטל סומפולינסקי נתנה הנחיה לייעוץ המשפטי במשרד התקשורת לא לשבת אפילו בישיבות פנימיות עם המנכ"ל של המשרד, עם גורמי המקצוע במשרד. כל מה שהם רוצים זה לסכל את החוק הזה אבל זממם לא יעלה בידם".

הוא הדגיש: "אמרתי גם בוועדה שגם אם לא יעבור החוק והריגולציה תתמוסס לאפס זה לא דבר כל כך נורא. אם זה לא יצליח מי שיפסיד זה אלו שרוצים להתחרות במונופול קשת 12. כל אותה מערכת של היעוץ המשפטי לממשלה וחברי האופוזיציה שמקבלים פתקים משרתים את המונופול".