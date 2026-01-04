סגן יו"ר הרשות הפלסטינית חוסיין אל-שייח', וראש מנגנון המודיעין הכללי מאג'ד פרג', הגיעו היום (ראשון) לקהיר ונפגשו עם בכירים מצרים, במסגרת ניסיונות לקדם את "השלב השני" של הסכם הפסקת האש ברצועת עזה.

לפי דיווחים, הצד המצרי הציג לבכירים הפלסטינים רשימת מועמדים לוועדת טכנוקרטים שאמורה לנהל את הרצועה, לפחות באופן זמני, לאחר סיום שלטון חמאס. גורמים המעורבים במגעים טענו כי ישראל וארצות הברית כבר נתנו את הסכמתן לשמות.

עם זאת, גורם פלסטיני בכיר שהתראיין לעיתון "אל-ערבי אל-ג'דיד" הדגיש כי "כל ועדה שתוקם ותפעל ללא לגיטימציה לאומית פלסטינית - לא תצליח", והבהיר כי העמדה הזו נמסרה לגורמים הערביים ולארה"ב.

בין הנושאים שנידונים בשיחות: פתיחה מחדש של מעבר רפיח לשני הכיוונים, הצבת כוח פלסטיני ואירופי באזור המעבר, וחזרה להסדרים מ-2005, שבהם פעלו כוחות פלסטיניים בלבוש אזרחי לצד נציגות אירופית.

סוגיה נוספת הנמצאת על הפרק היא פריסת כוחות ביטחון של הרשות הפלסטינית בתוך הרצועה.

גורמים ביטחוניים ברשות מסרו כי מאות שוטרים ואנשי מנגנוני הביטחון הפלסטיניים עברו הכשרות במצרים בשנה האחרונה, כהכנה לאפשרות של כניסת כוחות הרשות לעזה עם סיום המלחמה.