שר הכלכלה והתעשייה, ניר ברקת, התארח באולפן ערוץ 7 והבהיר כי אין לו בעיה עם ביקורת עניינית, אך לא יסכים לשתוק מול הוצאת דיבה כלפיו.

ברקת ציין כי הוא מסרב להתראיין בחדשות 12, אותם כינה "דיבה 12", והוסיף כי הגיש תביעת ענק בגין לשון הרע. "תבעתי אותם תביעת ענק על אמירות בוטות וקשות של דיבה. זה לא ערוץ תקשורת, זה ערוץ שבא לחסל אותי ואת המחנה הלאומי. הם ענקיים ולא מפחדים להשתמש בכוח שלהם להוציא לשון הרע ולפגוע. החלטתי לא לשתוק".

הוא שיתף על הקמת קרן סיוע משפטית לחברי "המחנה הלאומי" והוסיף: "בבית משפט אני עונה לכל דבר. הם רוצים לסמן ולפרק מישהו, במקרה הזה גם אותי, ואני אלחם בזה ככל שאני יכול".

הוא דחה את הביקורת על טיסותיו המרובות לחו"ל, והסביר כי מדובר בליבת העשייה הכלכלית-מדינית של ישראל. "יש שני שרי חוץ למדינת ישראל. שר אחד שמתעסק בדיפלומטיה, והשר השני שאחראי על כל סחר החוץ, על הסכמי סחר, יבוא ויצוא - וזה קורה במשרד שלי. יש לי 200 עובדים בחוץ לארץ, פרוסים על 55 אתרים".

הוא ציין את היחסים האסטרטגיים שרקם עם שרי הכלכלה והחוץ של הודו כדוגמה להצלחה. "אם לא היינו נוסעים, לא היינו מגיעים למעמד הזה והכי מצחיק - הכרטיסים על חשבוני. אם אני טס לחו"ל זה עולה לי כסף".

בגזרה הצרכנית, ברקת התגאה בהשקת "הסל של ישראל", ולא מודאג מכך שרק רשת שיווק אחת ניגשה למכרז. "מה שקרה כאן זו תקלה רצינית מאוד. אני דורש מרשות התחרות לבחון האם לא היה כאן תיאום. הרי כדאי להם שאף אחד לא ייגש למכרז כדי שיישארו באזור הנוחות שלהם".

הוא רמז למוטיבציות פוליטיות מאחורי החרם לכאורה של הרשתות: "יש כאלה שרוצים שניכשל, שרוצים לדפוק את הממשלה. זו מוטיבציה עקומה לכרות את הענף שאתה יושב עליו".

בהמשך הבהיר כי הסל כולל כעת יותר מוצרי בריאות בעקבות הערות הציבור ומשרד הבריאות. "הסל של קרפור זול ב-30 עד 50 אחוז מהרשתות היקרות. רמי לוי כבר הודיע שגם הוא יוריד מחירים כי הוא מפחד לאבד נתח שוק. הציבור יצביע ברגליים".

השר הגיב בביטול גם לטענות למעורבות של אחיו, אלי ברקת, בנוגע לסל. "הטענה שניסו לשחד אותי היא הזויה. אני 24 שנה בשירות הציבורי, עובד בשקל לשנה, ויתרתי על כל עסקי לטובת אחי עוד כשהייתי בעיריית ירושלים. זה שקר גדול, אחד מהשקרים שבגינם אני תובע דיבה".

תקיפת החיילות השבוע בבני ברק זעזעה אותו. "זה אירוע חמור מאוד. נחצה קו אדום. אנחנו צריכים לדעת לחיות ביחד - וההתנהגות בבני ברק לא משקפת חיים משותפים".

לדעתו יש לחוקק חוק גיוס - באופן שבאמת יביא את החרדים לצבא. "אנחנו צריכים לגייס את הציבור החרדי שיגיע וישא בנטל ולשלב אותו בכל המערך הביטחוני של מדינת ישראל. זה צורך אמיתי. רוב הציבור החרדי מבין ורוצה להשתלב וצריך לעשות את זה בהסכמה. אם תהיה חקיקה ולא נצליח לגייס, עדיף שלא לחוקק".

לסיום הוא פרש את תוכנית "האמירויות" כחלופה שלטונית לרשות הפלסטינית. "זה פתרון אסטרטגי לפירוק הרשות. ברגע שזה קורה נגמר החלום של מדינה פלסטינית".

לדבריו, יש שייחים בחברון, שכבר מוכנים לאמץ את המודל. "אין פתרון לעזה לפני שיש פתרון בחברון. כשיהיה פתרון חיובי בחברון, בשאר שטחי הרשות יצטרכו להחליט: האם הם רוצים להיות כמו עזה או כמו דובאי? האם הם רוצים דו-קיום או להמשיך להילחם ולהיות חורבה? אין אמצע. אם למדנו משהו מהשבעה באוקטובר הוא שאין אפור יותר. עזה או דובאי, שהם יחליטו".

תגובת חדשות 12: "השר ברקת לא מצליח לתת תשובות לניגודי העניינים שחשפנו בתחקיר ולכן מאז הפרסום הוא מנסה להתחמק מביקורת בשורה של גימיקים. לפחות בבית המשפט הוא ייאלץ להשיב לראשונה ולמסור דין וחשבון לציבור".