אווה שלוס, ניצולת שואה ואחותה החורגת של אנה פרנק, הלכה לעולמה בלונדון בגיל 96.

המלך צ'ארלס פרסם הודעה רשמית בעקבות מותה שבה כתב: "רעייתי ואני היינו עצובים מאוד כששמענו על מותה של אווה שלוס. הזוועות שהיא עברה בצעירותה אינן ניתנות להבנה, ובכל זאת היא הקדישה את שארית חייה להתגברות על שנאה ודעות קדומות, לקידום טוב‑לב, אומץ, הבנה וחוסן - באמצעות עבודתה הבלתי‑נלאית בקרן אנה פרנק בבריטניה ובחינוך לשואה ברחבי העולם".

“שנינו רואים זכות וגאווה בכך שזכינו להכיר אותה, והערצנו אותה עמוקות. יהי זכרה ברוך", הוסיף המלך צ'ארלס.

שלוס נולדה בווינה ב-1929, וברחה עם משפחתה לאמסטרדם לאחר סיפוח אוסטריה על ידי הנאצים. היא ואמה הוגלו לאושוויץ, שם שרדו עד שחרור המחנה ב-1945. אביה ואחיה מתו במחנות ריכוז באוסטריה.

לאחר המלחמה, אמה נישאה לאוטו פרנק, אביה של אנה פרנק, מה שהפך את אווה לאחותה החורגת של אנה לאחר מותה.

אווה עברה בהמשך ללונדון, למדה צילום ונישאה לצבי שלוס, יהודי גרמני שברח מהנאצים. בשנות ה-80 הפכה למחנכת שואה מובילה בבריטניה, הקימה במדינה את קרן אנה פרנק והרצתה בפני צעירים בבריטניה וברחבי העולם על סכנות הגזענות והשנאה.

עבודתה זכתה להכרה רשמית כאשר מונתה לחברה במסדר האימפריה הבריטית (MBE). בשנת 2021 הושבה לה אזרחותה האוסטרית והיא קיבלה את מדליית השירות לרפובליקה של אוסטריה.

בעלה נפטר בשנת 2016. אווה שלוס הותירה אחריה את בנותיה ונכדיה.