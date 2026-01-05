נשיא ארה"ב דונלד טראמפ איים הלילה (שני) פעם נוספת על המשטר בטהרן, על רקע המחאות הנרחבות במדינה.

"אנחנו עוקבים מקרוב אחרי מה שקורה באיראן", אמר טראמפ בשיחה עם כתבים באייר פורס 1. "אם הם יהרגו מפגינים כמו שעשו בעבר, הם יקבלו מכה מאוד חזקה".

זוהי הפעם השנייה בתוך יומיים שטראמפ מזהיר את איראן לבל תהרוג מפגינים. ביום שישי פרסם טראמפ ברשת החברתית שלו, Truth Social, התייחסות חריגה למחאות באיראן ושלח איום מפורש כלפי המשטר בטהרן.

"אם איראן תירה ותהרוג באלימות מפגינים שלווים, ארצות הברית תבוא לעזרתם. אנחנו מוכנים לפעולה", כתב הנשיא.

דוברו של המנהיג העליון באיראן, עלי חמינאי, הגיב לאיומים: "אתם תובילו לכאוס אם תתערבו במחאות באיראן".

גם שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י, הגיב לדבריו של טראמפ וכינה אותם "פזיזים ומסוכנים".

"כמו בעבר, העם האיראני הגדול ידחה בתקיפות כל התערבות בענייניו הפנימיים. באופן דומה, הכוחות החזקים שלנו נמצאים בכוננות ויודעים בדיוק לאן לכוון במקרה של כל פגיעה בריבונות האיראנית", הוסיף שר החוץ האיראני.