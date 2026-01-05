ד"ר שרון אלרעי פרייס, ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות, הודיעה על פרישה מתפקידה בתום חמש וחצי שנים בתפקיד.

עדיין לא ברור מה הוביל להודעה הפתאומית על סיום התפקיד, זאת כאשר טרם מונה מחליף לד"ר אלרעי-פרייס ואף לא פורסם מכרז למילוי המשרה.

אלרעי פרייס מונתה לתפקיד בשנת 2020, עם פרוץ מגפת הקורונה, תחילה כממלאת מקום ובהמשך באופן קבוע.

בתקופה זו עמדה בחזית ההתמודדות עם המגפה, והייתה מהדמויות המרכזיות בעיצוב מדיניות הבריאות הלאומית.

בשיא תקופת הקורונה, הייתה אלרעי פרייס יעד לביקורת, גידופים ואף איומים מצד אזרחים שהתנגדו להנחיות ולהמלצות המשרד, ובעיקר לחיסונים נגד הנגיף.

במהלך כהונתה הובילה את גיבוש מדיניות החירום של משרד הבריאות, ניהלה את מבצע החיסונים הארצי, ולקחה חלק משמעותי בהתמודדות עם אתגרים נוספים - בהם התפרצות החצבת, פינויי אוכלוסייה במסגרת מלחמת "חרבות ברזל", והיערכות מערכת הבריאות לשינויי אקלים.

במקביל, קידמה מהלכים מערכתיים ובהם הקמת מערך מודיעין בריאות, מאגר חיסונים לאומי ופנקס חיסונים דיגיטלי, וכן רפורמות ברישוי עסקים בענף המזון.

מנכ"ל משרד הבריאות משה בר סימן טוב מסר: "אני מודה לד"ר שרון אלרעי-פרייס על תרומתה המקצועית רבת השנים לבריאות הציבור בישראל ועל עבודתה כחברת הנהלה בכירה במשרד. תרומתה ניכרת הן בהתמודדות עם מצבי חירום והן בבניית תשתיות מערכתיות ארוכות טווח".

משרד הבריאות צפוי לפתוח בימים הקרובים בהליך לאיוש התפקיד בהתאם לנהלים.