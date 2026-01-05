חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי (ש"ס) תקף הבוקר (שני) בחריפות את בית המשפט העליון וטען כי המאבק סביב חוק הגיוס הוא חלק ממסע רחב יותר נגד הציבור החרדי.

"יש כאן מסע דורסנות של בג"ץ כנגד הציבור החרדי, כנגד הדת וכנגד הימין", אמר בראיון לרדיו 'קול חי'.

לדבריו, "מדובר במלחמה משולבת של מערכת המשפט, הפרקליטות והאופוזיציה - נגד שומרי התורה והמצוות".

הוא הדגיש את מעורבות הרבנים בשאלת התמיכה בחוק, "אם תראו את הנציגות החרדית מצביעה בעד החוק - סימן שגדולי ישראל ראו כל אות וכל פסיק ואמרו לנו להצביע בעד. זו לא תשובה מתחמקת, זו התשובה הכי אמיתית. כל שינוי בחוק הזה עובר את עיניהם של מועצת חכמי התורה".

כשנשאל האם הסיעות החרדיות יתמכו בתקציב המדינה אם חוק הגיוס לא יעבור, סירב מלכיאלי להציב אולטימטום פומבי לראש הממשלה, אך ציין כי "הדיון היחיד שמעניין אותנו בכנסת עכשיו הוא חוק הסדרת מעמדם של בני הישיבות. אין לנו דיונים אחרים".