פעילת הימין איילת לאש התייצבה היום (שלישי) שוב לדיון הוכחות בנציבות שירות המדינה, במסגרת הליך משמעתי המתנהל נגדה בשל ציוצים שפרסמה בעבר ברשת החברתית טוויטר.

על פי טענת הנציבות, לאש, העובדת כמורה במערכת החינוך, פרסמה התבטאויות שיש בהן לכאורה "גזענות" נגד ערבים. עם זאת, פרקליטות המדינה הודיעה כבר בעבר על סגירת התיק הפלילי בעניינה, לאחר שהמשטרה לא מצאה מקום להעמידה לדין.

למרות סגירת ההליך הפלילי, בנציבות נמשך התהליך המשמעתי. את לאש מייצגים עורכי הדין עדי קידר ומשה פולסקי מארגון חוננו.

בסיום הדיון כתבה לאש כי מדובר ב"שלוש שעות של קרקס, טקס הקראת ציוצים הזוי ומטורלל, שכולו מהכיס שלכם".

לדבריה, לפחות שמונה נוכחים לקחו חלק בדיון, שכלל הקראת פוסטים וציוצים שכבר נבדקו במשטרה, שלדבריה "אף אחד לא מבין מה בדיוק הבעיה בהם".

לאש ציינה כי במהלך הדיון הציגה בפניה התובעת ציוץ שעסק בשורת פיגועי טרור 'לאומיני', "התובעת הטיחה בי למה סיפרתי רק על מקרי אונס של ערבים, ולא הבאתי גם סיפורים על אנסים יהודים".

"המון רגעים שהיו יכולים להיות משעשעים אלמלא לא היו על חשבון משלם המיסים, במסגרת רדיפה חולנית כלפי אזרחית שמציפה פה טרור לאומני על בסיס יומיומי", כתבה.

לבסוף הודתה לאש לצוות ההגנה שלה וחתמה: "המשך הקרקס יבוא".