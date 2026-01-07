אולדריץ' איימס, מרגל לשעבר בשירות הביון המרכזי של ארצות הברית (CIA), מת בגיל 84.

איימס, שנחשב לאחד הבוגדים החמורים שפעלו מתוך סוכנות הביון האמריקנית, מת בכלא הפדרלי בעיר באטנר שבמדינת מרילנד. דובר הלשכה הפדרלית לבתי הסוהר בארה"ב אישר את דבר מותו.

איימס, ששירת במשך יותר משני עשורים ב-CIA, החל להעביר מידע סודי ביותר לברית המועצות בתחילת שנות ה-80, ובמהלך שנות פעילותו גרם לחשיפת זהותם של עשרות סוכנים אמריקנים שפעלו מעבר לקווים הסובייטיים. חלקם הוצאו להורג בעקבות המידע שהעביר.

במהלך חקירתו נחשף כי איימס קיבל מהמודיעין הסובייטי סכומי כסף עצומים, כ-2.5 מיליון דולר, שהפכו אותו למרגל המתוגמל ביותר בתולדות ארה"ב. מעצרו ב-1994 סימן את אחת מנקודות השפל הקשות ביותר בתולדות ה-CIA.

לאחר שהודה באשמה, הורשע איימס בריגול חמור ונידון למאסר עולם ללא אפשרות לשחרור. מאז שהותו בכלא, נחשב לדמות שנלמדת רבות בשורות שירותי הביטחון והמודיעין בעולם כולו.