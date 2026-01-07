סגן נשיא בית המשפט המחוזי מרכז-לוד, השופט עמי קובו, דחה את ערר המדינה על החלטת בית משפט השלום מראשון לציון, אשר סירב להאריך את תנאי השחרור של יונתן אוריך בפרשת "קטאר-גייט".

בפסק הדין צוין כי הבקשה להארכת התנאים הוגשה כמעט שעתיים לאחר שפגו, ולפי לשון החוק - אין לבית המשפט סמכות להאריכם בדיעבד.

"משפקעו התנאים, אין עוד לבית המשפט סמכות להאריך את תוקפם", קבע השופט. עוד נכתב כי "לא ניתן להגיש בקשה להארכת תנאים לאחר שפקעו, ולטעון שיש להחיותם בדיעבד".

מנגד, בפרשה נוספת בעניינו של אוריך, פרשת "הבילד", קבע בית המשפט כי הבקשה להארכת תנאי השחרור הוגשה בזמן, ולכן יש סמכות לדון בה.

לפיכך, קבע השופט קובו, "התנאים שנקבעו בפרשת 'הבילד' יחודשו עד להחלטה אחרת של בית המשפט".

הדיון בעניין הארכת התנאים בפרשת "הבילד" נקבע ל-15 בינואר בפני בית משפט השלום. עד אז ימשיכו התנאים לחול.